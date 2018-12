15.12.2018 h 16:17 commenti

Lega, nuova sede a due passi dal Comune. Ceccardi: "Governiamo già in sei capoluoghi toscani, ora tocca a Prato"

Stamani l'inaugurazione del nuovo quartier generale del partito, in via Guasti. Il coordinatore toscano: "Prato tornerà al centrodestra con la Lega alla guida e un sindaco rappresentativo anche della società civile. Per la campagna elettorale metteremo in campo tutte le nostre forze, verrà anche Salvini". Aperto il dialogo con Forza Italia e Fratelli d'Italia

nadia tarantino

“Prato tornerà al centrodestra con la Lega alla guida e un sindaco rappresentativo anche della società civile”. Se si tralascia il fatto che non c'è ancora il nome del candidato sindaco, le idee in casa Lega sono chiare: accordo con gli alleati Forza Italia e Fratelli d'Italia, vittoria alle elezioni amministrative di maggio 2019 e un'azione di governo improntata alla sicurezza, al decoro urbano e naturalmente all'intoccabile “prima gli italiani”. Susanna Ceccardi, coordinatore toscano della Lega, è arrivata in città oggi, sabato 15 dicembre, per inaugurare la nuova sede del partito che ha lasciato la periferia – Mezzana – per trasferirsi in centro, in via Guasti, a due passi dal palazzo comunale. Con Ceccardi sono arrivati anche il referente elettorale per Prato Andrea Recaldin a cui è stato affidato il compito di lavorare alle alleanze e alla nomina del candidato sindaco, e Guglielmo Picchi, sottosegretario degli Affari esteri. Una tappa che è servita a marcare il territorio: “La Lega – le parole di Ceccardi – ha intenzione di mettere in campo anche a Prato la ricetta con cui ha vinto negli altri capoluoghi. Attualmente governiamo in sei capoluoghi toscani su dieci, abbiamo strappato tre baluardi rossi come Pisa, Siena e Massa, riprenderemo anche Prato”.La Lega non si risparmierà quanto a presenza: “La campagna elettorale vedrà in prima fila i nostri ministri e deputati e non mancherà Matteo Salvini, verrà anche lui – ancora Ceccardi – spenderemo le nostre migliori energie per spazzare via un'amministrazione che ha tralasciato gli interessi dei cittadini”. Recaldin ha assicurato che entro fine gennaio ci sarà il nome del candidato sindaco e che il dialogo con le altre anime del centrodestra è aperto. “La sinistra – ha detto – ha devastato il centrodestra, se i pratesi vogliono questo sanno chi votare e se invece vogliono cambiare ci siamo noi”.La Lega ha scelto il centro storico: “Lo abbiamo fatto per i tanti cittadini che ci vengono a cercare – ha spiegato Patrizia Ovattoni, segretario provinciale – un modo per radicarsi ulteriormente sul territorio”. La festa per la nuova sede del partito di Salvini arriva nel bel mezzo della polemica sullo spray al peperoncino: “Rivendichiamo – il commento di Susanna Ceccardi – di aver regalato lo spray a tutte le donne per difendersi, è chiaro che qualsiasi cosa può essere utilizzata anche come arma di offesa ma il nostro spirito era quello di donare lo spray come strumento di legittima difesa”.