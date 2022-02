27.02.2022 h 15:34 commenti

Lega, Curcio lascia il partito ma vuole restare nel gruppo consiliare

A 24 ore dall'inizio delle ostilità con il commissario La Grassa, la situazione è degenerata. Con il suo addio la Lega perde tutti e sei i consiglieri comunali eletti nella propria lista

(e.b.)

Marco Curcio lascia la Lega. La comunicazione ai vertici regionali e nazionali del partito di Matteo Salvini è stata inviata oggi, 27 febbraio, a seguito delle ultime concitate 24 ore in cui Curcio si è dimesso da segretario comunale con la motivazione di un forte scontro con il commissario provinciale Filippo La Grassa che invece ha indicato come causa l’incompatibilità tra il ruolo politico e il suo lavoro di militare. Un fuoco incrociato che poco fa è terminato con l’uscita dalla Lega. Curcio però ha intenzione di restare nel gruppo consiliare, ormai composto solo da lui e Daniele Spada: "Restituisco la tessera, ma resto nel gruppo Lega, perché qui sono stato eletto dai cittadini e resto coerente con loro e con Salvini”.A prescindere da chi siano le colpe, l’addio di Curcio segna un dato politico incontrovertibile e indicativo sullo stato di salute del partito a Prato: in tre anni la Lega ha perso tutti e sei i consiglieri comunali eletti nella sua lista e da oggi sarà rappresentata solo da Daniela Spada, eletto nella propria lista e poi passato al Carroccio."Ho messo a disposizione tempo e impegno, nel partito e in Comune. - spiega Curcio - Purtroppo però non posso accettare che si leda la mia onorabilità e che il partito locale preferisca difendere chi insulta e bestemmia, tanto più in un partito che si ispira ai valori cristiani. Valori cristiani che non ho mai ostentato, ma che fanno parte di me. Restituisco quindi la tessera, ma confermo il mio impegno per la città e per i Pratesi, che mi dimostrano appoggio anche in queste ore. Manterrò la collaborazione con Daniele Spada, perchè ovviamente resto nel gruppo con lui, del resto sono stato eletto nella lista della Lega, sono coerente, resto con Salvini e con i cittadini che qui mi hanno eletto. Dobbiamo pensare a lavorare per far vincere il centrodestra, tutti insieme".