Le Ville medicee di Poggio e di Artimino in festa per far conoscere tutta la loro bellezza

Il 18 aprile per la prima volta il sito seriale Unesco si anima con tanti eventi in contemporanea.

La Villa Medicea di Artimino, anche conosciuta come “La Ferdinanda” o “Villa dei Cento Camini”, sarà invece visitabile in due turni, uno alle 17 e l’altro alle 18. Anche qui i posti sono limitati, per cui è obbligatorio prenotare alla mail info@artimino.com.

“La giornata del 18 aprile rientra in un progetto più ampio di valorizzazione e promozione di questo grande patrimonio Unesco che vede la Regione Toscana in prima fila” spiega la vice presidente della Regione, Monica Barni.

Stefano Ciuoffo, assessore regionale alle Attività Produttive e al Turismo, afferma invece: “Le dodici ville e i due giardini inseriti nella lista sono situati in luoghi inaspettati, nascosti e sorprendenti e custodiscono l’essenza di un territorio e di una famiglia che hanno fatto la storia della Toscana”.

Dalla volontà di comunicare e valorizzare questi luoghi è nato il progetto del sito villegiardinimedicei.it, grazie al quale turisti e appassionati possono approfondire la conoscenza delle residenze ma anche gli itinerari e le iniziative ad esse collegate.