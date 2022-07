01.07.2022 h 08:29 commenti

Le strade del centro storico invase dalle blatte. I residenti: "Situazione al limite"

Dopo Firenze, il problema si presenta anche a Prato con in più la difficoltà nel capire chi deve intervenire. Curcio (Lega) propone di sospendere in estate la raccolta porta a porta dell'organico mentre la Vita (5 Stelle) se la prende con i ritiri rallentati dei rifiuti

L'emergenza blatte scatta anche a Prato dopo il caso emerso nei giorni scorsi per il centro storico di Firenze. E anche in città la zona più colpita è proprio quella delle strade centrali, in particolare quelle intorno a piazza del Comune, dove i residenti stanno segnalando un aumento preoccupante della presenza degli insetti, al punto di poter parlare di vera e propria infestazione per alcune aree, dove le blatte stanno proliferando ai piani bassi dei palazzi e degli esercizi commerciali.

Il problema, per i cittadini, oltre che fastidioso come è facile intuire, è anche nel trovare una sponda da parte degli enti preposti: "Da settimane - dice uno di loro - veniamo rimbalzati da Alia al Comune senza ancora riuscire a capire chi deve intervenire. Inutile anche rivolgersi ai privati, visto che il problema non si origina all'interno dei palazzi ma dalle fogne che sono sul suolo pubblico". In realtà dal primo gennaio Alia non ha più l'appalto per la disinfestazione da blatte (mentre conserva quello per zanzare e roditori). Il servizio è ora affidato dal Comune ad un'altra società. Chiamando l'Urp, viene spiegato, è necessario specificare che si tratta di infestazione che proviene dal suolo pubblico, in modo che possa essere attivata la società specializzata.

La situazione è conosciuta in Comune: "Purtroppo quest'anno il caldo e la siccità - spiega l'assessore all'Ambiente Cristina Sanzò - ha fatto anticipare un problema che di solito si resentava più avanti nell'estate. Ci stiamo già muovendo con la società incaricata dela disinfestazione. Invito i cittadini a segnalare le criticità all'Urp o all'Ufficio Ambiente, specificando bene che il problema è su suolo pubblico, in modo da organizzare in maniera mirata i prossimi interventi, agendo dove la situazione è più critica".

Secondo gli esperti questa proliferazione di blatte è potenzialmente pericolosa, visto che gli insetti possono diffondere gravi malattie. Il problema è collegato in primo luogo all'aumento delle temperature e all'abbassamento della falda con lo svuotamento dei pozzetti stradali, ma anche la disponibilità di cibo costituita dai rifiuti lasciati in strada contribuisce alla proliferazione delle blatte. A questo proposito il consigliere della Lega Marco Curcio si è attivato, dopo aver raccolto alcune segnalazioni dei cittadini, presentando una interrogazione per "sollecitare un intervento immediato e urgente, già da questo fine settimana". "La causa del problema è il caldo di questo mese di giugno e l'abbassamento delle falde - dice Curcio -. Ma siccome gli scarafaggi sono anche attratti dai rifiuti, oltre alla disinfestazione andrebbe sospeso anche il porta a porta dei rifiuti organici".

E sulla questione dei rifiuti abbandonati in centro, torna a insistere anche la consigliera dei 5 Stelle Silvia La Vita che ha depositato una interrogazione sulla "persistente situazione di degrado legata alla raccolta dei rifiuti in centro storico". In particolare La Vita lamenta come nelle strade del centro, nonostante i rifiuti dovrebbero essere raccolti nelle prime ore della mattina, spesso restino esposti per molte ore, anche fino al pomeriggio.