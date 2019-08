30.08.2019 h 14:04 commenti

Le sinopie di Palazzo Datini volano a Lisbona per una mostra al Museu Nacional de Arte Antiga

Staccate da Leonetto Tintori negli anni '50, verranno restaurate ed esposte nella sala centrale di un'esposizione dedicata al pittore Alvaro Pirez che ha contribuito ad affrescare le facciate della casa del mercante di Prato

Le dieci sinopie superstiti del ciclo di affreschi che decoravano Palazzo Datini saranno restaurate e esposte a Lisbona in una mostra dedicata a Alvaro Pirez. L’artista è uno dei cinque pittori che contribuirono a dipingere le 16 scene che celebravano l’attività caritatevole del “mercante di Prato” e della moglie Margherita.

“Nel 1910, in occasione del quinto Centenario della morte di Datini- spiega Walter Bernardi presidente della Pia casa dei Ceppi - il pittore Giuseppe Catani aveva predisposto un progetto di ripristino degli affreschi del palazzo, realizzando una serie di acquarelli, oggi conservati nella Galleria di Palazzo degli Alberti, che cercavano di riproporre lo sviluppo del ciclo pittorico. Ma il progetto era rimasto sulla carta. Più tardi Leonetto Tintori ha avuto l’intuizione di staccare le dieci sinopie superstiti dalla parete e di metterle su tavole,salvandole dall’incuria.”

Tra le particolarità del ciclo di affreschi, che al tempo aveva anche decorazioni in oro, anche la presenza di Margherita.

"Le scene – continua Bernardi - magnificavano la gloria di Francesco, ed eccezionalmente anche della moglie Margherita, raffigurata accanto al marito nell’atto di elargire elemosine ad alcune donne, tra cui una incinta. Nessun personaggio laico, tanto meno una donna, aveva mai ricevuto una simile forma di glorificazione, che solo qualche decennio più tardi nel Quattrocento avrebbe cominciato ad essere riservata a principi e papi.”

La mostra sarà inaugurata il prossimo 28 novembre, grazie alla collaborazione tra il Museu Nacional de Arte Antiga e il Polo Museale della Toscana, e sarà curata da Lorenzo Sbaraglio e Joaquim Oliveira Caetano.

Álvaro Pirez, ha lavorato molto in Toscana, tanto che nei musei e nelle chiese regionali sono conservate moltissime delle sue opere. La sala centrale del Museo di Lisbona sarà dedicata a Prato e all’impresa di Francesco Datini.



