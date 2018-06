17.06.2018 h 11:32 commenti

Le sincronette in acqua per ricordare Elisa Barzagli: successo per il Gran Galà

La Futura Nuoto ha organizzato la manifestazione intitolata alla sua ex atleta e allenatrice, scomparsa due anni fa

Successo di pubblico per il secondo Gran Galà Synchro Elisa Barzagli, svolto venerdì 15 giugno nella piscina Colzi - Martini di via Roma a Prato, per ricordare l'allenatrice ed atleta di nuoto sincronizzato della Futura Club Prato, scomparsa il 1 gennaio 2016 dopo aver lottato per oltre due anni contro una malattia incurabile.

Si sono ritrovate a Prato, nel nome di Elisa, le atlete delle società toscane Acquatica, Azzurra Nuoto Prato, Esseci, Greve Nuoto, TNT Empoli, Tropos e ovviamente la sua società, la Futura Club Prato. Circa un centinaio le atlete che hanno preso parte alla manifestazione che si sono confrontate presentendo i propri esercizi al cospetto dei giudici federali capitanati dal giudice arbitro Elena Bresci. Ha preso parte alla manifestazione Marta Cantero campionessa mondiale di nuoto sincronizzato Dsiso in Messico sia nel singolo sia nel duo.

La serata è stata scandita da musica e da tanti balletti svolti nell’acqua, sotto l’occhio vigile della responsabile tecnica della Futura Club Prato Simona Ricotta, la grazia e la melodia hanno reso la manifestazione gioiosa e divertente, alla fine della manifestazione sono scese in acqua, per dedicare il loro esercizio combinato, anche le “vecchie atlete” allenate da Elisa e questo per loro è stato il modo migliore per renderle omaggio.

Presenti anche i genitori di Elisa, Pamela e Mauro, che non vogliono perdere un occasione per stare nel mondo sportivo che ha tanto amato Elisa.

“Siamo rimasti molto soddisfatti della bellissima serata - dice il presidente della Futura Roberto Di Carlo - la partecipazione numerosa delle atlete e delle società che abbiamo avuto, ha dimostrato ancora una volta l’amore e il rispetto che tutti abbiamo per Elisa, la manifestazione ha dato a tutti noi, che conoscevamo bene Elisa, gioia e commozione, emozioni che ci sproneranno a fare di questo evento una manifestazione da organizzare ogni anno”.



