08.02.2019 h 12:45 commenti

Le sincronette della Futura brillano nella seconda prova regionale del campionato Uisp

Ottimi risultati nella categoria Propaganda con Irene Ciottoli e Carolina Marini, che conquistano il primo gradino del podio ed il titolo di campionesse regionali

Grande conferma dell'eccellente lavoro svolto dalle giovani atlete del team sincro propaganda, della Futura Club I Cavalieri.

Domenica 3 febbraio, alla piscina di Colle Val D'Elsa, le sincronette della Futura sono scese in acqua per affrontare la seconda prova regionale del campionato Uisp, programmi tecnici. Eccellente prestazione di Irene Ciottoli e Carolina Marini, che conquistano il primo gradino del podio (punti 55,67) ed il titolo di campionesse regionali, seguite in seconda posizione dalle compagne Cassandra Borgioli e Costanza Martini (punti 48,90).

Hanno partecipato inoltre, nella categoria Nuove Atlete, Anna Leporatti, Maria Ercolini, Olivia D'addario, Sara Nieri presentando la formazione di squadra, ottenendo un quinto posto (punti 31,47); da evidenziare la prima esperienza di gara a solo due mesi dall'inizio dell'attività sportiva.

Le allenatrici Vanessa Borchiellini e Bianca Vivirito sono molto soddisfatte dei risultati fino ad oggi ottenuti, e sono orgogliose dell'intero gruppo, che partecipa con impegno e volontà alle sessioni di allenamento.









Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus