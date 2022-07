14.07.2022 h 08:41 commenti

Le sincronette dell'Azzurra si piazzano nella top ten delle società italiane

Il risultato storico per la formazione pratese arriva dal settore agonistico in occasione dei campionati italiani categoria Ragazze

La realtà del nuoto sincronizzato Azzurra, prima società toscana con la vittoria della Super Coppa in tutte le categorie del nuoto artistico agonistico, sta iniziando ad affermarsi anche sul panorama nazionale sia nel settore agonistico che in quello della propaganda. Recente, infatti, la finale disputata dalle ragazze della squadra della Propaganda al Nazionale di Trieste.

Il risultato storico arriva dal settore agonistico in occasione dei campionati italiani categoria Ragazze che si sono svolti a Savona 30 giugno-3 luglio: la società pratese infatti accede alle finali di tutte le specialità previste in gara ed entra così a far parte delle 10 società più forti in Italia, aggiudicandosi la nona posizione in classifica generale.

Nel dettaglio: nell’esercizio di solo Margherita Santini, classe 2008, si piazza al 12esimo posto in eliminatorie e chiude la sua finale al 16esimo posto omaggiando Luciano Pavarotti; Ginevra Magelli, presenta una routine da 72.700 e si piazza al 19esimo posto in eliminatorie. Nell’esercizio di duo sono scese in vasca le coppie: Margherita Santini-Ginevra Magelli e Sara Ciolini-Aurora Ballottti, che si piazzano rispettivamente al 18esimo e al 24esimo posto. Con gli esercizi obbligatori la coppia Santini-Magelli compie l’impresa aggiudicandosi la 13esima posizione e l'accesso alla finale e concludendo la gara decime. Nell’esercizio di libero combinato: Aurora, Sara, Elisabetta, Caterina, Cristina, Olivia, Costanza, Margherita Madone, Margherita Santini e Ginevra ottengono un punteggio di oltre 73mila punti e si aggiudicano la 12esima posizione e l’accesso alla finale anche in questa specialità.

Grande la soddisfazione delle allenatrici Marta Gori e Melissa Zotka e di tutto lo staff Azzurra per questi ottimi risultati che premiano l'impegno e la costanza di queste atlete, che hanno continuato a lavorare con determinazione nonostante le difficoltà della stagione agonistica appena conclusa. Prossimo appuntamento: campionato italiano Esordienti A a fine luglio a Busto Arsizio.