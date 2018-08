21.08.2018 h 18:55 commenti

Le scuole superiori si preparano alla prima campanella con nuove aule, laboratori e succursali

Nello scacchiere degli spostamenti il centro Ventrone ospiterà la succursale del Dagomari e il Marconcino quella del Brunelleschi. Nuovi laboratori per il liceo musicale, il Livi e il Datini

Mentre gli studenti si godono ancora gli ultimi giorni di vacanza, i presidi degli istituti superiori stanno già predisponendo gli spazi per il nuovo anno scolastico, frutto di un complicato gioco di spostamenti e incastri coordinato dalla Provincia. Durante l’estate al centro Ventore, che per due anni ha ospitato la succursale del liceo artistico Brunelleschi, sono state realizzate cinque aule che verranno utilizzate dagli studenti del Dagomari, al Datini è stato realizzato un laboratorio di chimica finanziato con un bando Pon da 110 mila euro, stesso spazio al Livi, ma questa volta i lavori, che termineranno a ottobre, sono a carico della Provincia. Terminate invece le dieci aule e i due laboratori che ospiteranno gli alunni del liceo Brunelleschi nella struttura del Marconcino e i lavori per l'ampliamento del liceo musicale Rodari, che non dovrà più condividere gli spazi con il liceo psicopedagogico. Chiusi i cantieri anche al Copernico e al Marconi, ancora da terminare invece le aule dell’Istituto Buzzi. Il liceo di viale Borgovalsugana dovrà invece aspettare ottobre, quando sarà pubblicata la graduatoria dei lavori finanziati statali, per iniziare la demolizione e la sostituzione del prefabbricato che ospita una decina di aule, stessa procedura per l’ampliamento del Marconcino e l’autorizzazione a utilizzare la palestra del Keynes per spettacoli ed eventi sportivi.







Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus