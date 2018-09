06.09.2018 h 12:43 commenti

Le scuole pratesi tornano a sfidarsi con la tradizionale "corsa dei carretti"

Due giorni di eventi faranno da corona alla gara che si disputerà lungo la discesa che da Schignano porta a Vaiano. Oggi alla Villa del Mulinaccio la presentazione della manifestazione che si terrà il 29 e 30 settembre

Una “due giorni” di sport, cultura, eleganza e sana competizione che vedrà protagonisti gli studenti delle scuole pratesi. È la ricetta del 1° Trofeo Invisa Colubris, organizzato dall'associazione Arteautoprato in collaborazione con l'Aci Prato, il Convitto Nazionale Cicognini, i Comuni di Prato e di Vaiano, la Provincia di Prato e l'associazione Astac Valbisenzio. La manifestazione, che si terrà il 29 e 30 settembre, sarà presentata in un incontro pubblico, a ingresso libero, oggi giovedi 6 settembre alle ore 18 alla Villa del Mulinaccio di Vaiano, che assieme al Convitto Cicognini è prestigiosa sede degli eventi in programma.

Il 1° Trofeo Invisa Colubris abbinerà arte e moda, una parata di vetture di auto da rally storiche e una gara di carretti riservata agli istituti delle scuole superiori pratesi. Oltre al Convitto nazionale Cicognini, che ha subito apprezzato lo spirito dell'iniziativa e si è fatto parte attiva dell'organizzazione, hanno aderito con entusiasmo alla manifestazione gli istituti scolastici Buzzi, Copernico, Dagomari, Datini, Livi, Marconi, Rodari, Keynes e il Brunelleschi di Montemurlo. Ritrovando lo spirito goliardico di un tempo, i ragazzi e le ragazze pratesi si cimenteranno in una “carrettata”, che sarà corsa lungo la discesa che da Schignano porta a Vaiano, rivivendo una tradizione in auge negli anni passati. Gli stessi carretti sono stati auto-costruiti dagli studenti. Gli allievi di tutte le scuole sono stati coinvolti in prima persona e collaboreranno fattivamente anche alla realizzazione degli eventi, in attività coerenti ai rispettivi indirizzi di studio: alberghiero, moda, linguistico, grafico, musicale e tecnico.