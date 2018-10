19.10.2018 h 11:25 commenti

Le scuole pratesi promosse a pieni voti da Legambiente: ecologiche e sicure

Prato si piazza al settimo posto nell'indagine "Ecosistema Scuola 2018". Unico capoluogo toscano nella top ten. Bene l'uso delle rinnovabili e le verifiche di vulnerabilità sismica

Prato, unica città non del Nord, ottiene la settima posizione nella classifica nazionale di "Ecosistema Scuola 2018" , l’indagine annuale di Legambiente sullo stato del patrimonio edilizio scolastico e dei servizi educativi. la ricerca è stata presentata ieri 18 ottobre a Napoli. Al primo posto Bolzano seguita da Trento e Bergamo e nella top ten Prato è l'unico capoluogo toscano presente.

Prato inoltre si distingue, con Firenze e Arezzo, sul fronte delle rinnovabili. Il 21,3% degli edifici scolastici utilizza fonti d'energia rinnovabile, di cui solare termico per il 34,6% e il solare fotovoltaico per il 69,2%. Solo a Prato inoltre viene utilizzata energia geotermica e biogas per l’1,9% degli edifici. Inoltre in Toscana e soprattutto a Prato, Livorno, Firenze e Massa il 49,8% delle scuole hanno avuto verifiche di vulnerabilità sismica, rispetto al 32,9% del dato nazionale.

"I dati si riferiscono al 2017, molto ancora è stato fatto in questo anno, anche sul fronte innovazione, ed è previsto un importante piano di interventi anche per il futuro - sottolinea l'assessore Filippo Alessi -. Questo è il risultato di tutta l'amministrazione perché coinvolge i diversi aspetti, dalle manutenzioni alla riqualificazione energetica, dall'edilizia all'innovazione fino ai servizi scolastici che a Prato sono di alto livello".