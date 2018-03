Oltre 100 bambini hanno partecipato stamani, 28 marzo, nel salone consiliare del Comune di Prato, alla consegna degli attestati di merito per la partecipazione alla terza edizione della raccolta alimentare "Limita lo spreco, aiuta il mondo", in rappresentanza di ben 18.347 studenti pratesi di 775 classi appartenenti a 71 istituti. La manifestazione si è svolta lo scorso 20 marzo e ha permesso di raccogliere 102 quintali di alimenti, il doppio rispetto all'anno passato. Sono stati donati all'Emporio della Solidarietà e all'associazione La Pira.

"Prato è la città in Toscana che investe maggiormente nel sostegno alle famiglie in difficoltà, cosa che è per noi motivo sia di orgoglio che di dispiacere; -ha dichiarato il sindaco Matteo Biffoni -con questa iniziativa gli studenti imparano a donare agli altri prendendo consapevolezza delle difficoltà della vita e approcciandosi al volontariato, la forma di politica più bella, crescendo dal punto di vista dell'etica e dei valori" .