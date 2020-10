16.10.2020 h 18:00 commenti

Le scuole di Montepiano riaprono lunedì, finita la quarantena dopo i casi di Covid

Rientro in classe per i bambini della primaria e della scuola dell’infanzia, chiuse dal 6 ottobre. Intanto sono 60 i positivi al coronavirus nel comune di Vernio, quasi tutti asintomatici

Riapriranno lunedì 19 ottobre le scuole di Montepiano. Il dirigente scolastico Daniele Santagati ha disposto oggi 16 ottobre la riapertura della primaria Merope e della scuola dell’infanzia "Piccolo Sole" in accordo con il sindaco di Vernio Giovanni Morganti.

La quarantena dei bambini che non hanno contratto il virus finisce infatti oggi, mentre i positivi dovranno attendere l’esito negativo del tampone prima di poter fare rientro nelle classi.

“La ripresa dell’attività scolastica è una buona notizia, ma sta a noi, a ciascuno di noi, dare un contributo per tenere sotto controllo la diffusione del contagio – ricorda il sindaco Morganti – Soprattutto è importante rispettare le regole, indossare la mascherina ed evitare assembramenti anzitutto”.

Le scuole di Montepiano vennero chiuse il 6 ottobre scorso, alle primarie c’erano casi di accertata positività, mentre la scuola dell’infanzia sospese l’attività in via precauzionale soprattutto perché molti dei bambini hanno fratelli che frequentano la primaria. I bambini che frequentano le due sezioni pluriclasse della primaria sono 27, i piccoli della materna invece sono 19.

Al momento i positivi nel Comune di Vernio sono 60, la stragrande maggioranza asintomatici. Pochissimi hanno sintomi influenzali e qualche unità ha dovuto ricorrere al ricovero in ospedale, ma nessuno è al momento in rianimazione. I contagi sono per lo più collegati al nucleo familiare, i positivi appartengono infatti a una quindicina di famiglie, dove spesso la positività al Covid riguarda genitori e figli. Considerando l’età ci sono molti bambini e molti giovani, pochissimi invece gli anziani.



