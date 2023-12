05.12.2023 h 13:31 commenti

Le scuole della cooperativa Sentieri si raccontano alle famiglie con gli open day

Doppio appuntamento con le giornate a porte aperte: il 13 dicembre in via Botticelli e il 16 dicembre in via delle Fonti. “Nido e infanzia: il modello di un unico progetto pedagogico”

Un percorso 0-6 anni capace di garantire un progetto pedagogico condiviso fra asilo nido e scuola d’infanzia, e poi un cammino paritario bilingue d’infanzia (3-6 anni), unico a Prato, nel quale i bambini potranno iniziare ad approcciarsi all’inglese con insegnanti madrelingua. E’ un’offerta educativa unica nel suo genere quella garantita da Sentieri che anche quest’anno apre le porte delle proprie scuole per i consueti open day rivolti alle famiglie. Tre gli istituti coinvolti nel progetto: il nido convenzionato col Comune di Prato 'Il Cantuccio dei Sogni' in via Botticelli 62, la scuola d'infanzia paritaria 'Il Girotondo' sempre in via Botticelli 62, e la scuola d'infanzia bilingue paritaria 'Dreamers' Nook' di via delle Fonti 274.



Il primo appuntamento con gli open day è fissato per mercoledì 13 dicembre dalle ore 17 alle 19.30 negli spazi di via Botticelli 62. Qui si potrà scoprire il percorso condiviso 0-6 che contraddistingue il nido convenzionato Il Cantuccio dei Sogni e la scuola d'infanzia paritaria Il Girotondo. “L’idea è quella di condividere un unico progetto pedagogico, all’interno della stessa struttura, per consentire al bambino di vivere in totale serenità il passaggio fra nido e infanzia – spiegano dalla Cooperativa Sentieri -. Il nostro stile educativo è fondato sull’ascolto, sull’osservazione e sul protagonismo attivo del bambino, su una progettualità didattica che parte dalle domande dei bambini, che privilegia lo stile della ricerca e delle esplorazioni. Un percorso che mette al centro del cammino anche le famiglie, con cui il dialogo è costante e che diventano protagoniste di alcuni momenti di aggregazione da vivere all’interno degli spazi scolastici”.



A proposito di asilo nido, scegliendo Il Cantuccio dei Sogni sarà possibile usufruire anche delle agevolazioni previste dal governo e dalla Regione Toscana. “Siamo convenzionati col Comune di Prato – proseguono dalla Cooperativa Sentieri - e questo dà la possibilità alle famiglie che si iscrivono da noi di potere raggiungere l’abbattimento totale del costo della retta. Questo avverrà tramite il bonus nidi gratis della Regione Toscana e attraverso il Bonus Inps. L’agevolazione è riservata alle famiglie con Isee inferiore ai 35.000 euro”.



Il secondo open day è fissato per sabato 16 dicembre e riguarda la scuola d’infanzia paritaria bilingue Dreamers’ Nook. Ci saranno le porte aperte dalle 15 alle 20 in via delle Fonti 274 negli spazi delle ex Officine Bigagli. Come detto, questo è un progetto unico a Prato. Dreamers’ Nook è infatti l’unica scuola d’infanzia paritaria bilingue del territorio. Cosa significa? I bambini saranno immersi nell’inglese per tutti i tre anni di frequentazione. Nel primo si comincerà con l'ascolto di parole che si ripetono frequentemente, nel secondo ci si approccerà alla costruzione di piccole frasi, dal terzo anno si inizierà a parlare inglese. Da sottolineare come la scuola bilingue sia cosa ben diversa dal potenziamento linguistico, in questo caso i bambini si limitano a svolgere attività di laboratorio in lingua o semplice apprendimento di parole e frasi idiomatiche.

Come partecipare agli open day

Per partecipare agli open day ci si può semplicemente presentare a scuola. Per ragioni organizzative è però gradita la prenotazione tramite mail (g.leti@sentieri-prato.it) o chiamando in segreteria (0574/560756). Durante le giornate a porte aperte si potranno vedere gli spazi scolastici di via Botticelli e via delle Fonti, conoscere i servizi, l’offerta educativa, e ottenere tutte le informazioni propedeutiche alle iscrizioni a scuola, che saranno aperte a gennaio. Per ulteriori info: www.sentieri-prato.it. Facebook e Instagram: @Sentieri Cooperativa Sociale.

Sentieri, una storia lunga 33 anni

La Cooperativa Sentieri da 33 anni per Prato è sinonimo di istruzione e percorsi educativi per bambini dagli 0-6 anni. Un cammino nato nel 1991, e cresciuto nei decenni fino ad arrivare ad avere quattro scuole: il nido ‘Il Girotondo’, l’altro nido ‘Il Cantuccio dei Sogni’, la scuola d’infanzia ‘Il Girotondo’ e la scuola d’infanzia bilingue ‘Dreamers’ Nook’. Oggi Sentieri lavora con circa 200 bambini, occupa 35 persone fra personale educativo, ausiliario, amministrativo e addetti di cucina, e può contare su un proprio centro cottura.

