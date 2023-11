06.11.2023 h 17:04 commenti

Le richieste degli imprenditori al governo: "Non cassa integrazione ma sgravi contributivi"

Il titolare di Montezemolo ha mostrato al ministro Tajani una delle giacche prodotte dalla sua azienda coperta di fango: “I nostri dipendenti sono a spalare fango. Noi non ci possiamo permettere di lasciare a casa nessuno”

(e.b.)

L'imprenditore Lorenzo Guazzini della Montezemolo, mostra uno dei suoi capi d'abbigliamento distrutti dal fango, valore complessivo andato perso 1 milione di euro. E' uno dei momenti più toccanti dell'incontro di stamani in palazzo comunale a Prato tra le imprese alluvionate e il ministro Tajani.Un gesto forte per far vedere a Roma quanto di bello è capace di fare la sua azienda e quanto è stata ferita da questa calamità, da lui giudicata ben peggiore del Covid perchè in quella circostanza erano le imprese di tutto il mondo a essere al palo. E' necessario, quindi poter ripartire subito per non perdere importanti fette di mercato. Da qui l'appello a Tajani affinchè porti al governo che rappresenta una richiesta ben precisa: non cassa integrazione ma sgravi contributivi: “I nostri dipendenti sono a spalare fango. Noi non ci possiamo permettere di lasciare a casa nessuno”. Gli fa eco Matteo Santi della Beste, colosso della Val di Bisenzio: “Non lasceremo nessuno senza stipendio. Aiutateci con gli sgravi. E oltre alla velocità d'intervento, è fondamentale che venga considerata anche la perdita di fatturato perchè i clienti ci danno la loro solidarietà ma allo stesso tempo cercano altrove ciò che non possono avere da noi”.Un disperato grido di aiuto di chi ha una storia alle spalle e non vuole che venga portata via dall'acqua e dal fango: “I miei portoni del magazzino non esistono più. - afferma con la voce rotta dalla commozione Gabriele Innocenti di Omega Filati di Vaiano – Se non avessi chiuso per il ponte di Ognissanti ora ci sarebbero 4 o 5 morti nella mia azienda. Vi chiedo da persona, metteteci il cuore”.Il mondo imprenditoriale chiede appropriatezza degli aiuti rispetto alle caratteristiche del tessuto produttivo e velocità: “La filiera pratese è molto delicata – afferma Daniele Matteini, presidente di Confindustria Toscana Nord – perchè per tre aziende danneggiate ce ne sono altre quattro che li subiscono indirettamente. Bisogna agire rapidamente perchè il fattore tempo è determinante”.