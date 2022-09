15.09.2022 h 10:43 commenti

Le ricadute economiche di Estra sul territorio sono vicine al miliardo di euro

Presentato il bilancio di sostenibilità della multiutility: nel 2021 distribuiti circa 991 milioni tra dividendi ai soci e pagamenti ai fornitori. Il futuro è fatto di investimenti che continuano sulle fonti rinnovabili e di nuove scommesse come la nascita delle comunità energetiche

“Siamo un’azienda energetica che ha fatto della sostenibilità e della riduzione del proprio impatto sull’ambiente i capisaldi del proprio piano strategico”. Così Paolo Abati, direttore generale di Estra, alla presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2021, avvenuta ieri nella sede pratese della multiutility energetica, davanti ad oltre 250 persone, da remoto e in presenza.

Una società che lo scorso anno ha generato ricavi per oltre un miliardo di euro ed ha alimentato le economie locali nelle quali opera, distribuendo circa 991 milioni tra dividendi ai soci e fornitori, e che sciorina, tra i dati forniti dal Bilancio di sostenibilità, una riduzione, in termini di emissioni evitate da proprie attività, di 13.204 tonnellate di CO2, con una produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in massima parte da fotovoltaico e da biomasse, di 30 milioni di kWh, e una produzione di energia termica di oltre 18 milioni di kWh. E che può vantare un contributo non secondario, sicuramente al primo posto in Toscana e nell’Italia centrale, alle ristrutturazioni edilizie con il superbonus, consentendo l’apertura di cantieri per oltre 70 milioni di euro.

I valori ambientali che Estra dice di perseguire non sono solo legati agli andamenti dei mercati energetici. E’, come chiarisce Abati nell’introduzione della presentazione del Bilancio di sostenibilità, che Estra realizza dal 2015, anche in mancanza di obblighi, “è una necessità che riguarda il nostro futuro. Dobbiamo pensare a cambiare i nostri modelli di vita e di consumo, e risparmiare le risorse energetiche. E’, tra l’altro, il solo modo per ridurre i prezzi”.

La sostenibilità come orizzonte strategico che, nelle indicazioni fornite dal suo direttore generale, per Estra si sostanzia in “svolta digitale, svolta green, nel porre le persone al centro del proprio progetto”.

Il futuro è fatto di investimenti che continuano sulle fonti rinnovabili, di nuove scommesse come la nascita delle comunità energetiche (“se ben fatte, rappresenteranno una rivoluzione ambientale ma anche culturale”), e di un preciso ruolo disegnato da Abati per un’azienda pubblica: “Il nostro capitale è interamente pubblico. Siamo legati ai nostri territori e ai cittadini. Vogliamo diventare per territori e cittadini l’azienda che è punto di riferimento per tutto quello che riguarda l’ambiente e la sostenibilità”.



