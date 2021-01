27.01.2021 h 19:59 commenti

Le regole anti Covid racchiuse in un fumetto interattivo: a firmarlo è un disegnatore pratese

Niccolò Storai ha vinto il bando dell'Asl che lo ha scelto per insegnare e riepilogare in modo chiaro, semplice e anche divertente i comportamenti da adottare per affrontare i casi di positività

Porta la firma del noto disegnatore pratese Niccolò Storai il fumetto interattivo voluto dall'Asl Toscana Centro per insegnare e riepilogare in modo chiaro, semplice e anche divertente i comportamenti da adottare per affrontare i casi di positività che si possono verificare in famiglia o a scuola. Incontriamo Storai nella sua casa studio dove da 26 anni dà corpo, colore e anima a ogni storia a piccoli ma decisi inconfondibili tratti di matita anche per collaborazioni di livello internazionale. Nelle ultime settimane si è concentrato sul progetto Covid che lo ha visto vincitore del bando dell'Asl. "Adesso il fumetto gode di una certa popolarità. - spiega Storai - Anche le istituzioni si sono rese conto che è un veicolo informativo molto agile, molto rock. Si può veramente parlare di qualsiasi cosa attraverso di lui".

Attraverso una trentina di tavole divise in quattro racconti, Storai ha raffigurato ciò che potrebbe capitare a qualsiasi famiglia: il bambino che manifesta sintomi a scuola e viene attivata la procedura dal referente scolastico, la mamma con sintomi che contatta il suo medico di famiglia per la prescrizione del tampone e risulta positiva, il padre che viene contattato dal servizio di igiene pubblica in quanto risulta contatto stretto, la nonna alla quale viene prescritto il tampone domiciliare. Infine viene descritto anche il caso “contatto del contatto”. Il fumetto si chiude con un piccolo glossario sui termini usati in epidemiologia e con l'elenco dei servizi attivi in azienda sanitaria per effettuare il tampone. "Chi mi conosce sa bene che riesco a passare dal disegno per bambini a una cosa più cupa mantenendo ovviamente il mio stile di base. - prosegue Storai - E' sempre la storia che mi dice come vuole essere disegnata e colorata. Per il progetto dell'Asl ho pensato a qualcosa di cartoonizzato e deformed, personaggi con testone e molto colorati. Non mi andava di fare mai situazioni di sconforto perchè voglio dare un messaggio di speranza e credo che alla fine non sia tanto ciò che ci accade a determinare i nostri stati d'animo ma come lo affrontiamo. Spero che rimanga il concetto che abbiamo fatto qualcosa di sincero".

Il fumetto è consultabile sul sito dell’Ausl Toscana Centro ma potrebbe anche approdare nelle scuole e nei luoghi pubblici proprio perché contiene un messaggio semplice e immediato. Una grande soddisfazione per il 42enne pratese e il team della centrale operativa Covid di San Salvi con cui ha collaborato. “Il cuore pulsante del team multidisciplinare è l’aver sperimentato sul campo la necessità di rispondere ai bisogni dei cittadini attraverso un linguaggio semplificato, meno tecnico e diretto. Le storie dei protagonisti proiettano il lettore nei possibili scenari riguardanti: comportamenti da tenere in caso di positività; prescrizioni di quarantena; fine isolamento; effettuazione tamponi rientri a scuola-ha sottolineato Alessio Colzi, del team centrale operativa Covid”.