Le ragazze della scuola Bartolini primeggiano al concorso Etruria classica

Jessy Pal e Alessandra Hebo hanno vinto il primo premio assoluto, seguite da Irina Gaudino e Noemi Pollastri. Le ragazze, durante l'anno, si sono organizzate per provare anche fuori dall'orario scolastico

Primo e secondo premio per quattro alunne dell'istituto Bartolini indirizzo musicale che hanno partecipato al concorso Etruria Classica organizzato dal comune livornese di San Vincenzo.

Jessy Pal e Alessandra Hebo hanno eseguito Allegro con brio e Minuetto di Beethoven e hanno vinto il primo premio assoluto con borsa di studio di 50 euro a testa, diploma e coppa, Irina Gaudino e Noemi Pollastri hanno suonato i primi due tempi dalla Sonata n° 2 di G.P. Telemann aggiudicandosi il secondo premio, diploma e medaglia.

“Tutte e quattro le ragazze – commenta Carlotta Vettori insegnante di flauto traverso - si sono impegnate molto per tutto l'anno scolastico, ritrovandosi autonomamente per provare insieme e prepararsi così al meglio. Credo che, in questo particolare momento storico dove i giovani sono sempre più "sedati" dalla tecnologia, ragazze che decidono di passare il loro tempo dedicandosi anche allo studio della musica debbano essere incoraggiate a perseguire questa strada.”

