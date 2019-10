16.10.2019 h 11:56 commenti

Le previsioni per Prato del colonnello Giuliacci: week end sotto il segno del maltempo

Nel fine settimana arriverà sull’Italia una nuova intensa perturbazione che farà sentire i suoi effetti anche da noi. Nonostante il maltempo le temperature però rimarranno miti, perché la perturbazione trascinerà sulla Toscana tiepidi venti di Scirocco

Col. Mario Giuliacci

www.meteogiuliacci.it

Dopo il passaggio della perturbazione che martedì ha portato nuvole e piogge su tutta la Toscana, il tempo è tornato a migliorare, e le condizioni meteo rimarranno nel complesso tranquille anche nei prossimi giorni. Quindi nella giornata di, a Prato e provincia, si alterneranno nuvole e momenti soleggiati, e in generale non ci sarà bisogno dell’ombrello, mentre le temperature faranno registrare valori vicini a quelli normali per il periodo, con massime attorno ai 21-22 gradi. Pernon sono attesi grandi cambiamenti: il sole spartirà il cielo con le nuvole, non ci saranno piogge (al massimo qualche pioviggine a fine giornata) e le temperature rimarranno nel complesso gradevoli, tipiche di inizio autunno.La tregua però non durerà molto, perché nelarriverà sull’Italia una nuova intensa perturbazione, le cui piogge insisteranno soprattutto al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, coinvolgendo quindi anche la provincia di Prato. In particolare ciò significa che giàle nubi copriranno il cielo, accompagnate da qualche piovasco soprattutto verso la fine del giorno, mentreci attende una giornata tutta grigia e piovosa, con piogge che a tratti potrebbero essere anche di forte intensità. Nonostante il maltempo le temperature però rimarranno miti, perché la perturbazione trascinerà sulla Toscana tiepidi venti di Scirocco.Cosa succederà la? Persono attese ancora molte nuvole e piogge che, a intermittenza, bagneranno la provincia. Un po’ meglio andrà nei giorni successivi,, quando, nonostante la nuvolosità che nasconderà ancora il cielo, si potrà fare a meno dell’ombrello. In ogni caso, nella prima parte della settimana, le temperature rimarranno piacevoli, con le massime che oscilleranno attorno ai 22 gradi. Un nuovo moderato peggioramento del tempo è atteso però per: cielo molto nuvoloso e piogge intermittenti caratterizzeranno infatti queste due giornate, mentre le temperature subiranno poche variazioni, mantenute miti dalle calde correnti sciroccali che soffieranno su tutte le regioni tirreniche. Secondo le proiezioni dei nostri modelli fisico-matematici il sole faticherà anche nel, quando una perturbazione potrebbe investire con maggior decisione le regioni tirreniche portando, anche a Prato e provincia, nuvole e piogge.