18.12.2019 h 10:12 commenti

Le previsioni meteo per Prato del colonnello Giuliacci: Natale all'insegna del bel tempo

Fino a domenica giornate nuvolose e piovose ma con temperature miti. La prossima settimana si annuncia un deciso miglioramento

Col. Mario Giuliacci

www.meteogiuliacci.it

L’avvicinamento al Natale avverrà con l’ombrello spesso utile, mentre potremo fare a meno di sciarpa e guanti: anche nei prossimi giorni infatti sulla Toscana passeranno perturbazioni piovose ma poco fredde. Quindi, a Prato e provincia, la giornata sarà grigia e a tratti anche piovosa, con le piogge che si concentreranno soprattutto nella parte centrale del giorno; nonostante il moderato maltempo le temperature caleranno di poco e rimarranno però relativamente miti, con una massima che a Prato si aggirerà attorno ai 15 gradi, cioè un valore tipico di metà novembre. Molte nuvole anche, quando però arriverà una perturbazione più intensa: le piogge saranno quindi più insistenti e, specie tra pomeriggio e sera, è molto probabile qualche violento acquazzone; le temperature invece rimarranno pressoché stazionarie e superiori alle medie stagionali.Un graduale miglioramento del tempo è atteso per il. In particolarela giornata sarà ancora piuttosto nuvolosa, ma le piogge saranno poche e a tratti, tra le nubi, farà pure capolino un po’ di sole. Decisamente meglio, quando il cielo si presenterà in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso. Un fine settimana tra l’altro ancora decisamente mite, con temperature sempre al di sopra delle medie stagionali.Cosa succederà la? I giorni immediatamente prima di Natale vedranno protagonista il sole:a Prato e provincia il tempo sarà infatti bello e soleggiato, con temperature pressoché stazionarie e ancora superiori alla norma: insomma, giornate dal sapore tutt’altro che invernale. Come sarà quindi il? Pochi cambiamenti rispetto ai giorni precedenti: il tempo sarà ancora nel complesso bello e mite, nonostante la presenza di qualche nuvola in più, specie nella seconda parte del giorno. La situazione meteo sembra invece destinata a cambiare, con un graduale e deciso aumento della nuvolosità che poi, nella giornata di, aprirà la strada al ritorno della pioggia, che comunque non dovrebbe risultare particolarmente intensa o insistente. Anche le temperature caleranno e torneranno ad avvicinarsi ai valori medi stagionali.Nel, in base alle attuali proiezioni dei nostri modelli matematici, il tempo sarà caratterizzato dall’alternarsi tra sole e nuvole, con poche piogge e temperature vicine a quelle tipiche del periodo.