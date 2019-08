L’alta pressione di matrice africana ha riportato sull’Italia, e anche in Toscana, un caldo piuttosto intenso, ma nei prossimi giorni lo scenario meteo sembra nuovamente destinato a cambiare. In particolare già nella giornata di giovedì, a Prato e provincia, il sole dovrà spartire il cielo con un po’ di nuvole, con la possibilità di improvvisi temporali tra pomeriggio e sera. Inoltre venti più freschi faranno calare le temperature, con le massime che si aggireranno attorno a 31-32 gradi e l’afa che sarà meno opprimente. Il caldo aumenterà nuovamente, ma di poco, nella giornata di venerdì, quando la colonnina di mercurio dei termometri si spingerà fino a segnare 32-33 gradi, mentre il sole dovrà litigare con nuvole che diventeranno minacciose soprattutto nel pomeriggio, quando non si può escludere lo sviluppo di qualche breve ma improvviso temporale.