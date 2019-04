15.04.2019 h 15:44 commenti

Le pratesi Noemi e Ambra profete in patria: a Maliseti vincono il titolo toscano di synchro latin

In coppia hanno conquistato il campionato regionale nella competizione ospitata dal Palazzetto dello Sport. La giuria le ha valutate e premiate non solo per la danza ma anche per la sincronia e l’interpretazione



La gara di sabato si è svolta al Palazzetto dello Sport di Maliseti. Le ragazze hanno quindi giocato in casa, salendo sul primo gradino del podio davanti ai loro concittadini.

Vista la bassa percentuale di ballerini maschi, la Federazione ha creato questa categoria tutta al femminile per permettere di gareggiare anche alle coppie formate da sole ragazze. Le performance sono valutate da una giuria a bordo pista che, oltre a considerare la coreografia, tiene conto anche dell’interpretazione e, soprattutto, della sincronia della coppia.

Ba.Be. Hanno 13 e 14 anni le due ballerine pratesi che, sabato 13 aprile, si sono laureate campionesse regionali nella categoria duo synchro latin di specialità, 12/15 anni, classe B femminile. Noemi Calzolari e Ambra Drovandi ballano ormai da sette anni e sono iscritte alla ASD Siena Tip Tap, ma si allenano a Prato, alla Scuola Latin Project di Santa Lucia. Gli insegnanti si chiamano Elisa Nasato e Emanuele Soldi

