25.07.2022

Le pratesi Ginevra Marchetti e Greta Franzè convocate nella Nazionale di nuoto sincronizzato

Le due atlete della Futura Club Prato si vestono di azzurro al campionato europeo giovanile che si disputerà dal 28 al 31 luglio a Montceau Les Mines

Due sincronette della Futura Club Prato, Ginevra Marchetti e Greta Franzè, vestiranno l'azzurro al al campionato europeo giovanile che si disputerà dal 28 al 31 luglio a Montceau Les Mines. La convocazione delle due atlete da parte della Federazione Italiana Nuoto corona così un anno intenso e pieno di soddisfazioni per la società pratese che si conferma tra le migliori d’Italia.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti al campionato Italiano categoria ragazze, Ginevra Marchetti, che si è confermata ancora una volta campionessa italiana nel Solo, è stata convocata come singolista della nazionale Italiana. Marchetti e Greta Franzè faranno inoltre parte degli esercizi di squadra.

"Grandissima la soddisfazione da parte della nostra società per questa importante convocazione in Nazionale delle nostre atlete Ginevra e Greta - commenta il presidente della società Roberto Di Carlo -, è stato fatto un grande lavoro dai nostri tecnici nonostante la stagione sia stata segnata dalle difficoltà degli impianti e dalla pandemia che non ha risparmiato le nostre atlete, ma nonostante questo i risultati sono arrivati in maniera ancora più eclatante dando risultati mai raggiunti dalla nostra società".