Le piste ciclabili di Poggio a Caiano e Carmignano unite dalla passerella sul torrente Furba

Un progetto che ha ottenuto il primo posto nella graduatoria della "Rete di percorsi ciclo-pedonabili nell’area della piana Fiorentina” e sarà finanziato con 191.600 euro dei fondi europei e regionali e con 52.400 euro sono stati investiti dai due Comuni

Una passerella ciclopedonale sul torrente Furba unirà le piste ciclabili di Poggio a Caiano e Carmignano. Il progetto, per un valore complessivo di 244mila euro di cui 191.600 euro arrivano da fondi europei e regionali, si è classificato primo nell’ambito della “Rete di percorsi ciclo-pedonabili nell’area della piana Fiorentina”.

Il ponte si inserisce come punto di collegamento essenziale nella rete di ciclovie già esistenti e di quelle di prossima realizzazione nei territori dei due comuni. “Questo sarà un altro passo avanti verso una mobilità della piana ancora più sostenibile – afferma il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli – e il lavoro portato avanti assieme a Carmignano conferma la volontà di tutte le nostre amministrazioni di collaborare per dar vita ad una rete sempre più capillare di piste ciclopedonali e nell’interesse comune”.

Poggio a Caiano si prospetta come uno snodo cruciale tra le ciclopiste di tutta la piana: “Uno degli obiettivi futuri – conclude Puggelli- è di raggiungere Signa e quindi la ciclovia dell’Arno: sarà così possibile muoversi da Firenze a Prato e Pistoia, in bicicletta, passando attraverso la nostra città”.



