Le persone continuano a non rispettare i divieti: nelle ultime 24 ore altre 26 denunce

La prefettura ha reso il bilancio dell'attività di controllo che ogni giorno impegna le forze dell'ordine. Dall'entrata in vigore delle restrizioni finalizzate a contenere la diffusione del coronavirus, denunciate 511 persone sulle 5.468 identificate. Alto anche il numero delle attività commerciali su cui sono state fatte verifiche: 4.835 con solo 3 titolari denunciati

Ancora denunce per inosservanza del provvedimento governativo che, come misura di contrasto alla diffusione del coronavirus, impone di restare in casa e di uscire esclusivamente per motivi di lavoro e di salute e per l'esigenza di acquistare beni alimentari e di prima necessità. Nelle ultime 24 ore le persone denunciate sono state 26 con il totale che sale a 511 in 15 giorni, da quando cioè sono entrate in vigore le restrizioni. Un numero alto, troppo alto in un momento in cui tutti sono chiamati alla massima responsabilità. E sono alti tutti i numeri dell'ultimo bilancio diffuso dalla prefettura oggi, giovedì 26 marzo, per dare conto del controllo che tutti i giorni carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia municipale e provinciale fanno sul territorio. Solo ieri sono state controllate 355 persone e 26 di queste non hanno dato giustificazioni valide a spiegare la loro presenza fuori casa. Nell'attività di controllo rientrano anche gli esercizi commerciali: ieri, la verifica sul rispetto della chiusura imposta dal Governo Conte, ne ha coinvolti 284 e, almeno in questo caso, non sono state riscontrate violazioni.

Il bilancio complessivo, che si ferma a ieri sera parla di 5.468 persone controllate e, come detto 511 denunciate, mentre 3 sono quelle arrestate; solo tre le denunce, invece, per i titolari di negozi sui 4.835 controllati.



