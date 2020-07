28.07.2020 h 13:25 commenti

Le palestre si trasferiscono nei parchi, individuate quattro aree a disposizione delle società

A breve il bando per l'assegnazione degli spazi alle Cascine di Tavola, al parco di Galceti, all'ex Ippodromo e in piazza del Mercato nuovo. La concessione durerà fino a ottobre

a.a.

Quattro palestre all'aperto dove le società sportive potranno fare attività fino a ottobre. La giunta comunale ha approvato questa mattina, 28 luglio, la proposta in Commissione 5 della consigliera cinquestelle Silvia La Vita di concedere spazio pubblico gratuito non solo agli esercenti, ma anche ai gestori delle palestre.Le aree individuate sono alle Cascine di Tavola lato via Traversa del Crocifisso, al parco di Galceti, al parco della Pace dietro le scuderie, e un quadrato di piazza del Mercato nuovo. Ora gli uffici comunali stanno predisponendo il bando d'interesse, che dovrebbe essere pubblicato a breve, per poi assegnare gli spazi.“Possiamo consideralo l'anno zero del progetto– ha spiegato Luca Vannucci assessore allo sport – abbiamo individuato aree di 20X40 metri pari a un campetto di calcio o a una palestra, l'idea è di concedere gratuitamente gli spazi in orari prestabiliti almeno fino a ottobre. Dal prossimo anno cercheremo di allungare i mesi di disponibilità ma anche di aumentare gli spazi”.L'iter per arrivare all'individuazione degli spazi è stato abbastanza lungo: “Finalmente siamo arrivati a conclusione di un percorso – ha commentato la presidente della Commissione 5 Rosanna Sciumbata – che facilita l'attività sportiva all'aperto e in questo momento aiuta anche le società sportive particolarmente danneggiate dall' emergenza sanitaria”.Nelle aree si potrà fare ginnastica dolce, tai chi , pallavolo, pallacanestro e tutte quelle attività che generalmente vengono fatte outdoor.