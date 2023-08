24.08.2023 h 13:12 commenti

Le palazzine incompiute delle Fontanelle trovano finalmente un proprietario

Ad acquistare all'asta il cantiere abbandonato della cooperativa Millennio è stata una società con sede a Prato e capitale sociale in maggioranza cinese. La stessa società ha presentato un'offerta per il lotto di Abitcoop su cui a breve sarà bandita la vendita

(e.b.)

Svolta per il maxi cantiere abbandonato alle Fontanelle a seguito del crac delle cooperative Millennio e Abitcoop che avrebbero dovuto costruire un centinaio di case in area Peep. L'asta per i 66 appartamenti della prima società, è andata a buon fine.Una società immobiliare di Prato, creata ad hoc e composta anche da soci cinesi che costituiscono la maggioranza del capitale sociale, ha presentato un'offerta di 4,5 milioni di euro di cui 2,5 per i 42 alloggi del fabbricato a forma di C e 2 milioni per 24 divisi in sei edifici a terratetto. Non sono arrivate altre offerte migliorative e dunque i due lotti sono stati assegnati all'unico offerente.La procedura, curata dalla dottoressa Matilde Lombardi, non è ancora conclusa, motivo per cui il nome della società non è stato reso noto, ma non dovrebbero esserci colpi di scena. Tra l'altro, la stessa società ha presentato un'offerta anche per il cantiere di competenza di Abitcoop, per la costruzione di altri 42 alloggi. L'asta con l'invito a presentare offerte sulla base di quella già agli atti, sarà pubblicata nei prossimi giorni.L'obiettivo della società è quello di accaparrarsi tutta l'area per terminare gli edifici e venderli. Attenzione. Il vincolo Peep c'è e rimane, e dunque i prezzi saranno necessariamente calmierati rispetto a quelli di libero mercato. Vale la convenzione sottoscritta con il Comune a suo tempo in cui sono fissati anche i valori massimi per la compravendita ead esempio il fatto che per l'acquirente sia la prima casa.Terminare quei cantieri, dunque, rappresenterà una buona notizia per le tante persone che sognano una casa di proprietà ma al momento sono in difficoltà ad arrivare alla somma richiesta. Ma lo sblocco futuro dei cantieri è un fatto postivo anche per il quartiere delle Fontanelle perchè quegli scheletri abbandonati tra via Roma e via Traversa il Crocifisso sono un elemento di degrado, nonchè spesso rifugio per sbandati.