Le Pagliette del Buzzi donano 15mila euro in beneficenza

Il ricavato della Rivista “A un certo momento l'inferno”,destinato a sei associazioni del territorio tra cui la Fondazione Pitigliani

Spettacolo e beneficenza insieme per sostenere i progetti del terzo settore.

Le Pagliette del Buzzi, che lo scorso ottobre sono tornare a recitare sul palco del Politeama con la rivista “A un certo momento l'inferno”, hanno donato 15mila euro a sei associazioni impegnate nel volontariato e nella ricerca. Un impegno che si rinnova di anno in anno e che negli ultimi dieci ha portato a donare oltre 100mila euro ad associazioni del territorio. A beneficiarne quest'anno sono state l'associazione Lorenzo Guarnieri, Oltemare, il Politeama , la Fondazione Marta Cappelli, Progetto futuro Prato e la Fondazione Pitigliani che utilizzerà i fondi per sostenere una ricerca sulle cause dell'aumento del tumore al seno nelle donne che hanno compiuto i 65 anni condotta dal reparto di oncologia del Santo Stefano.

