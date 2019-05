14.05.2019 h 20:03 commenti

Le olimpiadi del soccorso sbarcano a Prato grazie a May Days, la festa di Anpas Toscana

Oltre tremila volontari provenienti dalle 162 sezioni delle Pubbliche Assistenze toscane si confronteranno sui vari interventi che portano avanti ogni giorno e sfideranno anche su maxi emergenze una delle quali sarà simulata in piazza Duomo

Tre giorni di simulazione di interventi di protezione civile e soccorso sanitario per conoscere tutte le attività che ogni giorno portano avanti i volontari delle pubbliche assistenze della Toscana. Dal 17 al 19 maggio il parco dell'ex Ippodromo ospiterà la manifestazione May Days, presentata ieri. 13 maggio, in palazzo comunale dai suoi protagonisti e dai padroni di casa. Un evento organizzato da Anpas Toscana che richiamerà oltre tremila volontari provenienti da tutta la regione dove operano ben 162 associazioni.

Il viaggio nel mondo del volontariato prevede esercitazioni, approfondimenti tornei sportivi, ristorazione e soprattutto le soccorsiadi, le olimpiadi del soccorso in cui nella giornata di sabato i volontari si confronteranno con interventi simulati su scenari realistici, uno di questi ricreato in piazza Duomo, in modo da permettere le manovre dei soccorritori.

Si comincerà il 17 maggio alle 18 con il taglio del nastro del campo base alla presenza delle istituzioni. In vetrina tutte le diverse attività che impegnano i volontari delle Pubbliche assistenze durante l'anno. Ad esempio nel corso della tre giorni ci sarà la presentazione della campagna di Anpas Toscana contro le violenze di genere e sarà possibile effettuare la tipizzazione del midollo osseo per diventare donatore di snague.

"Il 'May days - ha detto il presidente di Anpas Toscana Dimitri Bettini - è un evento importante non soltanto per informare la popolazione su chi siamo, ma anche su quello che facciamo. Ogni anno portiamo i nostri valori in giro per la Toscana con questa manifestazione che testimonia l'impegno e la passione dei nostri volontari".

Domenica 19 chiude la manifestazione l’assemblea straordinaria di Anpas Toscana.