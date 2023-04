21.04.2023 h 10:47 commenti

Le meraviglie del turismo industriale pratese a portata di click con la nuova app di Tipo

Il lancio durante il festival che per questo finesettimana ha fatto di Prato la capitale italiana del settore. Alla Campolmi inaugurate un a mostra fotografica e un'installazione multimediale visibili fino al 30 aprile

Le meraviglie e i segreti della storia industriale di Prato sono ora a portata di click. Durante Tipo Festival, la manifestazione dedicata al turismo industriale in corso in città fino a domani 23 aprile, è stata lanciata anche l’app ufficiale di Tipo Prato: uno strumento per vivere in autonomia i percorsi di turismo industriale che la città ha da offrire, percorsi arricchiti da contenuti esclusivi, ricostruzioni tridimensionali, approfondimenti storici e altro ancora.

L’app è stata realizzata da Space, un’impresa pratese di innovazione tecnologica e progettuale dedicata alla valorizzazione e comunicazione del patrimonio culturale: partendo dal prototipo sviluppato nell’ambito dell’attività di ricerca industriale dell’azienda e concesso gratuitamente nel settembre 2022 al Comune di Prato, l’app è stata messa a punto e realizzata per Android e iOS ed è scaricabile gratuitamente dagli store (per iOS: https://apps.apple.com/us/app/tipo/id6447291028 per Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.spacespa.prato.tipo&gl=IT&pli=1 ).



L’app consente di fare un’esperienza immersiva nei luoghi legati al distretto tessile della città. Protagonisti del percorso i monumenti di architettura idraulica, alcune aziende di eccellenza attive, ex opifici trasformati in spazi culturali che sono luoghi nevralgici – ieri come oggi – della vita economica e culturale della città. Spazi, aziende e luoghi storici, offrono un’inedita e caratterizzante esperienza di visita di Prato. Oltre alla visita dei luoghi aperti, l’app consente di godere degli spazi non sempre accessibili con tour, oggetti virtuali e video animazioni che raccontano nove punti di interesse e itinerari tematici dedicati.

Ma Tipo Festival sarà indimenticabile anche per le sue mostre. Lo spazio Campolmi, fino al 30 aprile, ospiterà "archeTipo - Trame di una storia industriale", installazione multimediale a cura di Space spa. E poi ancora "Tipi - Storie dal distretto", una mostra fotografica a cura di Filippo Bardazzi in collaborazione con le aziende aderenti agli Amici di Tipo. Questi gli orari dello spazio Campolmi dedicato alle due mostre: fino al 30 aprile orari feriali dalle 15 alle 19; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ingresso libero.