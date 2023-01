21.01.2023 h 09:18 commenti

Le lunghe attese per un letto che non c'è, ecco la grande "malattia" del Santo Stefano

L'appello del capo del dipartimento di Emergenza urgenza, Simone Magazzini, alla politica: "Togliamo il boarding dal pronto soccorso". L'attesa media sale a 24 ore mentre il ps pratese ha la migliore capacità di filtro dell'azienda

(e.b.)

I problemi dell'ospedale Santo Stefano e in particolare le lunghe attese di un posto letto su una barella al pronto soccorso, sono approdati in Consiglio comunale. La commissione 5, presieduta da Rosanna Sciumbata della lista Biffoni, ieri, 20 gennaio, ha ascoltato in audizione la direttrice del nosocomio pratese, Sara Melani, e il capo dipartimento dell'Emergenza urgenza dell'Asl Toscana Centro, Simone Magazzini che è anche responsabile del pronto soccorso di Prato. In un quadro nazionale caratterizzato dalla drastica e progressiva riduzione di medici di emergenza e dal taglio dei posti letto, i due medici hanno fatto il punto della situazione pratese alla luce del riacuirsi dei noti problemi legati al sottodimensionamento dell'ospedale rispetto alle caratteristiche del territorio e della popolazione: chi passa il vaglio dei medici del pronto soccorso ed è destinato al ricovero, deve attendere un letto per ore e ore su una barella. E' il cosiddetto boarding, termine in uso all'aviazione che rende bene l'idea dell'attesa tra una fase e un'altra del percorso di cura. In questo periodo l’attesa media è salita a 24 ore (era 16 nel periodo d’inizio autunno secondo quanto dichiarato da Asl). Ed è proprio il boarding che va eliminato dal pronto soccorso per permettere ai medici e agli infermieri di questo settore di concentrarsi solo e soltanto sui nuovi accessi. Il dottor Magazzini lo definisce “la malattia grave del sistema ospedaliero di questo Paese proporzionale alle dimensioni dei singoli pronto soccorso. Dobbiamo distinguere chi si trova in un settore di cura perché ne ha bisogno e chi ci rimane perché non riesce a progredire nel suo percorso di cura in un altro settore. Questa roba non può funzionare per giorni. Ci sono delle regioni dove accade. Ogni tanto guardo che succede a Roma. Oggi alle 11 c'erano le ambulanze ferme nelle camere calde per ore con le squadre di soccorso che si danno il cambio lì. Temo che tra qualche anno sarà così anche da noi anche perchè il numero dei medici di pronto soccorso diminuirà sempre di più. Va deserto oltre il 50% delle borse di studio per specializzarsi in Medicina d'urgenza. Già ora a Prato abbiamo poco più della metà dei medici del 2017 e dopo ogni picco influenzale ne perdiamo altri. L’azienda fa tutto quello che può cercando personale e attivando letti intermedi ma non basta a raggiungere l’obiettivo”.Un messaggio chiaro per far capire alla politica che c'è bisogno di risolvere il problema alla radice tutti insieme senza perdere altro tempo. Quasi un appello: “Mi piacerebbe molto che si potesse fare tutto il possibile. – prosegue Magazzini - Non punto il dito contro nessuno e non devo combattere contro qualcuno, ma deve essere chiaro: bisogna togliere il boarding dal pronto soccorso. Quando sei malato il comfort non è un lusso, fa parte della cura. Al nostro pronto soccorso arriva un paziente ogni 3 minuti. Quello che è lì da tre giorni deve essere guardato da altri. Dobbiamo ridurre questo fenomeno in tutti i modi anche perché paziente e familiari percepiscono il percorso in modo diverso. Attendere di parlare con i medici mentre il parente è in pronto soccorso non è come quando è in reparto. E questo vale anche per eventi nefasti che possono accadere: morire in ps non è come morire in reparto”.La dottoressa Melani ha ricordato gli ultimi provvedimenti presi per migliorare la situazione (7 letti in più a Villa Fiorita dalla prossima settimana e a breve altri 24 di cure intermedie al vecchio ospedale) e ha assicurato che “Il paziente non è abbandonato a se stesso. L’assistenza è sempre garantita e l’ospedale gira sette giorni su sette. Il problema personale c’è e dalle graduatorie in atto non arriva ciò che servirebbe”.La capacità di filtro del pronto soccorso pratese è buona come testimoniano i dati delle ultime due settimane. Negli otto pronto soccorso dell'Asl Centro sono arrivate 15.600 persone. La media dei ricoveri è del 15,6%. Il dato pratese è più basso: il 14,8%. Significa che filtra di più dei colleghi degli altri sette presidi. Inoltre se un paziente trascorre tre giorni in pronto soccorso è possibile che concluda il suo percorso in barella, prima dell'arrivo del letto.Ciò che filtra poco è il territorio. Il 30% degli accessi sono impropri. Su un totale di 81mila ingressi del 2022, significa che in 27 mila non dovevano essere lì. Al tema sarà dedicata un'altra seduta della commissione 5 anche se, va detto, la competenza sanitaria è della Regione. Lo ha sottolineato la consigliera del Movimento 5 Stelle Silvia La Vita che ha chiesto e ottenuto risposte in merito al problema alla consigliera regionale del Pd, Ilaria Bugetti, presente alla commissione. br/>Il dibattito consiliare invece si è concentrato soprattutto su principi ideologici e sul rimbalzo di responsabilità tra governo e regione per i tagli ai fondi. Il primo ad attaccare è stato Mirko Lafranceschina, capogruppo di Italia al centro: “Ci deve essere stata qualche direttiva di partito perché ascoltando la maggioranza sembra che le colpe siano tutte dell’attuale governo che è insediato da tre mesi e non di un disegno che va avanti da anni e della Regione da voi governata che ha la competenza sulla sanità”. Risponde piccato Marco Biagioni che e’ anche segretario provinciale del Pd: “E’ stucchevole che Fratelli d’Italia e Lega siano andati in visita al pronto soccorso senza ricordarsi che i loro parlamentari hanno votato una legge di bilancio in cui il tema sanità non è presente. Solo con un emendamento del Pd sono stati inseriti i fondi per le stabilizzazioni dei sanitari”. Il capogruppo Pd Marco Sapia invoca l’eliminazione del numero chiuso alla facoltà di Medicina e l’aumento dei medici di medicina generale sui territori. La collega Martina Guerrini chiede di investire di più nella sanità pubblica e “crederci davvero”.Temi importanti, certo, ma che spostano l’attenzione dal punto al centro della commissione quando invece il pronto soccorso e tutto l’ospedale hanno bisogno di risposte immediate per guarire dai mali che li affliggono da troppo tempo: inadeguatezza degli spazi di degenza e personale sanitario sottorganico.