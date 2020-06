Ma mentre le iniziative si moltiplicano, con segnali che arrivano anche da Lombardia, Campania, Emilia Romagna, e la Cisl è dovuta scendere in campo, prima con la segretaria nazionale Scuola Margherita Gissi ( LEGGI ) e poi con la segretaria generale Annamaria Furlan, per rimediare alle critiche mosse alla maestra dal segretario pratese della Cisl Scuola Claudio Gaudio, ecco che un'altra voce di dissenso all'iniziativa si alza dai banchi del consiglio comunale di Prato, con la consigliera del Pd Claudia Longobardi che, rispondendo ad un post su Facebook, censura l'iniziativa: "Sinceramente non condivido l'iniziativa individuale presa da questa maestra - scrive Claudia Longobardi -. Credo invece che gli adulti, in primis coloro che svolgono il ruolo di educatori, quindi genitori ed insegnanti, debbano essere i primi a rispettare le regole per essere da esempio ai più piccoli. Non credo che in questo caso si possa parlare di "coraggio" o, come ha sostenuto qualcuno, di "pacifica rivoluzione", perché non si tratta di combattere un sistema ingiusto, ma semplicemente di tollerare delle ristrettezze per la tutela della salute di tutti, anche dei bambini. Pertanto mi dissocio dagli "atti di coraggio", che definirei piuttosto irresponsabili".