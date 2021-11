29.11.2021 h 17:07 commenti

Le istituzioni fanno gioco di squadra per il contrasto alla violenza di genere

Il protocollo d'intesa, promosso dalla Prefettura, è stato siglato in palazzo comunale a Prato questa mattina

Istituzioni, forze dell'ordine, società della salute, mondo della scuola e quello del volontariato fanno squadra contro la violenza sulle donne e sui minori.

Questa mattina, 29 novembre, in palazzo comunale a Prato, è stato siglato il protocollo d'intesa per la costruzione di una rete di sostegno e di protezione per le vittime di violenza di genere che vede la Prefettura in prima fila. Si tratta di mettere a fattor comune il lavoro dei singoli enti e quanto di buono è già stato fatto lungo questo percorso, per promuovere strategie operative condivise, attivare la presa in carico integrata delle vittime, realizzare azioni di prevenzione e di contrasto: "Con una regia unica che è la cosa più importante da farsi. - ha sottolineato il prefetto Adriana Cogode - Un'unica regia e un unico obiettivo da raggiungere che è quello della massima prevenzione del fenomeno".

I numeri registrati dal centro antiviolenza La Nara che ha seguito 427 donne nel 2020 e 373 al 18 novembre 2021, sono stabili, così come sono stabili quelli del codice rosso, ma decisamente alti. L'obiettivo del protocollo siglato oggi, è invertire la tendenza e arrivare passo dopo passo ad azzerare il triste fenomeno. Un valido aiuto in questo senso arriverà da due nuovi strumenti normativi tesi a garantire un'autonomia economica alle donne vittime di violenza: il reddito di libertà e gli inserimenti lavorativi. "Fondi che e interventi che si integrano con le risorse della Regione che vengono distribuite ai territori per i vari progetti di sostegno. Quindi, oltre a fare rete contro la violenza - ha commentato il vicesindaco Luigi Biancalani che è anche presidente della società della salute Area pratese - c'è un impegno concreto delle istituzioni per supportare i bisogni primari delle donne che purtroppo hanno subito violenza".

Il sindaco Matteo Biffoni ha sottolineato che il protocollo "è un modo intelligente di intervenire per invertire la tendenza e abbassare i numeri che sono fonte di preoccupazione e aggiungo, da uomo, di imbarazzo".

Il presidente della Provincia Francesco Puggelli ha ricordato l'istituzione, dieci anni fa, del centro antidiscriminazione e il grande lavoro portato avanti nelle scuole: "Perchè solo se interveniamo nelle nuove generazioni abbiamo una speranza di curare questa piaga per sempre".

Il protocollo è stato siglato anche dalla Procura di Prato. Il sostituto procuratore Laura Canovai ha sottolineato la necessità di un netto cambio culturale nella popolazione e di infondere coraggio nelle vittime affinché si affidino alle autorità. Troppo spesso infatti, si assiste nei processi a cambi di passo dettati dalla paura: "Molto spesso - ha affermato il magistrato -rimettono la querela o cercano di sminuire la portata delle dichiarazioni accusatorie rese precedentemente. Questo è un grandissimo rischio perché va a minare la loro credibilità. Quindi io vorrei tanto che nel mutamento culturale che deve accompagnare questa presa di coscienza che la violenza va combattuta, spero che le vittime e i testimoni imparino a tenere salda la loro parola perché alle istituzioni ci si deve affidare con fiducia e coraggio".