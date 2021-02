04.02.2021 h 16:58 commenti

Le interviste "improvvisate" di "RIDIllo": Tony Reale è incontenibile. Guarda il video

Il cantante ultraottantenne, salito alla ribalta nazionale con la partecipazione a "The Voice senior" è il protagonista della puntata del format tra serenate e ricordi degli anni ruggenti nella Viareggio della Bussola

E' Tony Reale l'ospite della puntata di questa settimana di "RIDIllo", produzione web ideata da Alessandro Rubino e realizzata in collaborazione con la Lega di improvvisazione teatrale di Firenze e Notizie di Prato. Il cantante pratese, rivelazione del programma "The Voice senior" dove ha conquistato pubblico e giurati, si è sottoposto all'intervista "improvvisata" con le domande impertinenti fatte dallo stesso Rubino e dal suo sodale Giovanni Palanza, mentre l'inflessibile arbitro Mauro Monni ha assegnato le varie modalità in cui l'intervistato ha dovuto rispondere. Il format prende spunto dai Match di improvvisazione teatrale che ormai da molti anni si svolgono anche a Prato, con Officina Giovani a fare da location.

Tony Reale, 84 anni compiuti, ha confessato di chiamarsi in realtà Antonio Tofani e che il nome d'arte gli è stato dato agli inizi della carriera visto che, a metà degli anni '50, con il cognome Tofani avrebbe fatto poca strada. "Troppo pratese - dice - e io sono pratese da chissà quante generazioni con la mia famiglia che era originaria di Galciana e poi si è trasferita a Coiano".

Tra un ricordo dei tempi della Bussola e della Capannina e l'altra grande passione di Tony ("le donne, all'epoca i cantati rimorchiavano e parecchio") il cantante a tempo perso 8"lavoravo nel tessile e non me la sono sentita di lasciare tutto per la musica) ha dovuto improvvisare una serenata a Rubino e poi esibirsi nel superclassico "O Sole mio".