Le interviste "improvvisate" di "RIDIllo" con l'ex Miss Italia Rachele Risaliti. Guarda il video

La modella, attuale fidanzata del calciatore della Fiorentina Gaetano Castrovilli, ha dovuto ricostruire, in uno sketch tutto in pugliese, il primo incontro con la suocera a Minervino Murge

E' di nuovo al femminile l'ospite della puntata di questa settimana di "RIDIllo", produzione web ideata da Alessandro Rubino e realizzata in collaborazione con la Lega di improvvisazione teatrale di Firenze e Notizie di Prato. Dopo Valentina Banci tocca a Rachele Risaliti, ex ginnasta pratese, modella e miss Italia 2016, che si è sottoposta all'intervista "improvvisata" con le domande impertinenti fatte dallo stesso Rubino e dal suo sodale Giovanni Palanza, mentre l'inflessibile arbitro Mauro Monni ha assegnato le varie modalità in cui l'intervistato ha dovuto rispondere. Il format prende spunto dai Match di improvvisazione teatrale che ormai da molti anni si svolgono anche a Prato, con Officina Giovani a fare da location.

Rachele Risaliti ha confessato di essere stata iscritta a sua insaputa al concorso che poi l'ha resa popolare e si è anche lasciata scappare che è ancora in contatto con le altre concorrenti su un gruppo Whatsapp, al quale i tre conduttori hanno subito chiesto di essere aggiunti.

In chiusura lo sketch tutto in pugliese dove Rachele, fidanzata con il calciatore della Fiorentina Gaetano Castrovilli, ha dovuto rappresentare il primo incontro con la suocera a Minervino Murge.