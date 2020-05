14.05.2020 h 14:36 commenti

Le imprese pratesi alle prese con il Decreto Rilancia Italia, ecco il parere dei professionisti

Il commercialista Andrea Biancalani e i consulenti del lavoro Massimo Mancini e Simona Bianconi spiegano quali sono le opportunità (ma anche le criticità) con cui le aziende dovranno confrontarsi

alessandra agrati

Manca ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma intanto il decreto Rilancia Italia inizia a prendere corpo con effetti anche sul distretto pratese. Per la maggioranza delle imprese, cioè quelle con fatturato fino a 5 milioni di euro, sono previsti contributi a fondo perduto con una percentuale decrescente in funzione del fatturato, dal 20% al 10%, se dimostreranno di aver registrato un calo di almeno il 33% dei ricavi nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per le società di capitali con fatturato compreso fra 5 e 50 milioni (sempre che abbiano subito un calo dei ricavi di almeno il 33%) è previsto un credito d'imposta pari al 20% dell’aumento di capitale effettuato dai soci. Per finanziare le aziende con fatturato compreso tra i 10 e i 50 milioni è stato inoltre istituito un fondo denominato “Fondo Patrimonio PMI” finalizzato all’acquisto di obbligazioni o titoli di debito emessi dalle stesse società.“Credo – spiega il commercialista– che tutte le imprese, che avranno i requisiti citati, faranno domanda per ottenere i contributi a fondo perduto. Il meccanismo, infatti, dovrebbe essere molto snello e prevede l’accredito diretto sul proprio conto corrente. Auspico, inoltre, che molti imprenditori, con una predisposizione strategica verso il futuro, sfruttino anche il meccanismo del credito d’imposta concesso a fronte delle ricapitalizzazioni. Processo che in questo momento potrebbe anche essere usato per riequilibrare. Temo però che il peggio debba venire, faremo i conti fra almeno 12 mesi”.Nel decreto sono previste anche agevolazioni per le locazioni, altra voce che pesa sui bilanci: le imprese con fatturato fino a 5 milioni di euro che hanno registrato un calo del fatturato di almeno il 50% da marzo a maggio 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 avranno un credito d'imposta del 60% che potrà anche essere ceduto ad una banca o al proprietario dell'immobile.Nel documento si potenzia il credito d'imposta per quanto riguarda le spese di sanificazione e acquisto dei dpi, inoltre il saldo Irap del 2019 non va pagato.Altro aspetto importante riguarda la cassa integrazione; è stata prorogata per altre nove settimane da utilizzare entro il mese di ottobre. “Durante la chiusura forzata delle attività era a zero ore, – spiegaconsulente del lavoro – da maggio in poi probabilmente non sarà così drastica. Il lavoro è ripartito lentamente, ma sulle aziende grava ancora l'incertezza degli ordini futuri e anche i protocolli anticontagio che, con le distanze, prevedono la presenza di meno dipendenti in azienda. Questa volta non penso che l'imprenditore riesca ad anticipare la cassa integrazione al dipendente che, dovrà quindi aspettare i tempi statali”.Se il testo che circola sarà quello definitivo resta però un grande problema per le piccole imprese non solo del tessile: quattro settimane di cassa integrazione devono essere utilizzate fra settembre e ottobre. “Nelle realtà con meno di cinque dipendenti, penso ad esempio ai locali che fanno solo servizio d'asporto – spiegaconsulente del lavoro – non tutti sono rientrati a pieno regime e quindi utilizzeranno la cassa integrazione ancora per 5 settimane, quindi fino a fine giugno, poi per due mesi se il lavoro non riprende saranno scoperti. Bisognerebbe perciò correggere questo articolo nella fase di pubblicazione.”