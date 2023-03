28.03.2023 h 14:58 commenti

Le galassie protagoniste della serata di osservazione al Museo di scienze planetarie

L'appuntamento è per venerdì alle 21,30 quando si potranno ammirare quelle nella costellazione dell'Orsa Maggiore e quella del Leone, ma nel mirino del telescopio ci sarà anche la Luna

L’associazione pratese Astrofili Polaris e il Museo Italiano di Scienze Planetarie organizzano una serata per osservare le galassie, l'appuntamento è per venerdì 31 marzo alle 21,30.

Nello spazio antistante il museo saranno allestite tre postazioni per osservare direttamente al telescopio e una che proietterà in tempo reale gli oggetti celesti tramite l'ausilio di un'apposita telecamera. Saranno visibili all’osservazione le galassie grandi e luminose all'interno dell'Orsa Maggiore e quella del Leone che si leva alto nel cielo. Protagonista indiscussa della serata sarà però la Luna al suo primo quarto, con la linea che separa la parte oscura del disco da quella luminosa (il terminatore) proprio sul cratere Copernico. Verrà allestita anche una sala interna, con proiezione e spiegazione dei fenomeni celesti. Al termine gioco a quiz con premio per i più piccoli. Dalle 21.30 alle 23 sarà possibile visitare con la guida della Polaris anche l'intera collezione di meteoriti e minerali del Museo. Il biglietto ha il costo di 3 euro, i bambini fino a 6 anni entrano gratuitamente. In caso di meteo variabile o nuvoloso, sarà impossibile osservare direttamente al telescopio, ma sarà comunque predisposta l'attività divulgativa all'interno (con proiezione tramite software del cielo e foto degli oggetti osservabili).

Prenotazione obbligatoria compilando il form al link https://forms.gle/rt6152LUjUeCzo8D8

o scrivendo a prenotazioni@polarisastronomia.org. Contributo per la serata (escluso visita al museo opzionale) 2€ a persona.