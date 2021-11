17.11.2021 h 10:32 commenti

Le frasi dei detenuti della Dogaia finiscono su sessanta manifesti affissi lungo le strade

Il progetto è della regista Livia Gionfrida e del collettivo Metropopolare che hanno coinvolto in un laboratorio i reclusi della casa circondariale per invitare a riflettere sulle reclusioni e creare un ponte tra carcere e cittadinanza

Le frasi dei detenuti del carcere La Dogaia di Prato su 60 manifesti, affissi nei quartieri attorno al penitenziario, per riflettere sulle "reclusioni". E' il nuovo progetto della regista Livia Gionfrida e del collettivo artistico Metropopolare. "L'obiettivo, spiega una nota, è riflettere sulle reclusioni che ognuno di noi vive, creando un ponte tra chi risiede all'interno di un carcere e la cittadinanza che viene invitata a riflettere attraverso queste suggestioni poetiche anche in formato audio, scannerizzando il Qr code presente su ogni manifesto".

I messaggi poetici sono realizzati dai detenuti della casa circondariale La Dogaia, all'interno del laboratorio che la compagnia pratese porta avanti da 13 anni.

"Dopo il successo di quelli affissi lo scorso Natale con le frasi dei bambini raccolte durante il lockdown, - racconta Gionfrida - continua il dialogo con la città attraverso questa nuova serie di manifesti. La nostra è una ricerca di nuovi linguaggi espressivi attraverso i quali cercare di comunicare con l'altro, con il pubblico, incontrarlo per mettersi in discussione come comunità".

Il progetto dei manifesti fa parte della rassegna "Anche i poeti hanno una loro legge", organizzata da Metropopolare. Da ottobre a dicembre sono previsti laboratori, spettacoli e incontri con alcuni dei più importanti poeti e poetesse italiane, con appuntamenti sia all'interno che fuori dal carcere. La rassegna proseguirà con lo spettacolo "It's Just a game", regia Livia Gionfrida, al teatro Magnolfi il 27 e 28 novembre: in scena Robert da Ponte, attore ex detenuto che inviterà il pubblico ad una tragicomica riflessione sul tempo presente. Concluderà questo percorso durato tre mesi, un incontro in musica all'interno della casa circondariale con il cantautore Giovanni Truppi.