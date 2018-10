24.10.2018 h 11:39 commenti

Le fototrappole incastrano i furbetti dei rifiuti:diminuiscono le discariche abusive

A Carmignano, nel 2018 i rifiuti abbandonati sono diminuiti di 48 tonnellate , venti le denunce di cui tre penali. Chiuso anche un chiosco che scaricava nel torrente Collecchio

Diminuiscono a Carmignano le discariche abusive:nel 2018 sono 19 le tonnellate di rifiuti abbandonati contro le 67 del 2017. In particolare sono 11,540 le tonnellate di scarti tessili e 7,977 quelle di altre tipologie di rifiuto come cartongesso, carta catramata, imballaggi in legno e rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione. Aprile è stato il mese peggiore, con quasi 5 tonnellate di rifiuti raccolti, seguito da marzo con oltre 3 tonnellate e mezzo.

Salgono a venti le denunce, inoltre un chiosco, gestito da un cittadino di nazionalità cinese, è stato chiuso in quanto non solo aveva l’autorizzazione scaduta ad occupare il suolo pubblico , ma scaricava abusivamente dal suo acquedotto nel torrente Collecchio.

“Numeri importanti per un territorio come il nostro – ha spiegato il sindaco Edoardo Prestanti - . Il lavoro da fare è ancora molto, gli abbandoni sono numerosi soprattutto nelle aree industriali e nel territorio aperto, ma stiamo mettendo in campo una serie di azioni che finalmente stanno iniziando a dare buoni frutti. Tra quelle in ponte un’ordinanza che vieti lo stoccaggio dei rifiuti tessili fuori dai cancelli delle aziende, un modo per aumentare il decoro, ma anche disincentivare l’abbandono dei rifiuti e l’assunzione di un agente della Municipale a supporto dell’attività di controllo ambientale che da un anno utilizza anche fototrappole mobili posizionate soprattutto nelle zone industriali o in aree sensibili del territorio aperto come via Galilei e via Torricelli a Seano e via Guido Rossa a Comeana.

“I controlli sono stati intensificati – ha spiegato l’agente della Municipale Silvia Maragigi – le fototrappole ci permettono di registrate tutta la sequenza dal momento dell’arrivo del furgone a quando scarica e riparte. Un sistema che ci ha permesso di identificare i responsabili, molti sono di nazionalità cinese”. Oltre alle sanzioni pecuniarie, per 4 mila euro, sono state fatte anche tre procedure penali. “Se cresce la differenziata e la prassi di un corretto smaltimento dei rifiuti tessili, che mi auguro vengano presto catalogati come riciclabili, - ha spiegato Federico Migaldi assessore all’ambiente – diminuisce anche la Tari: l’amministrazione ha deciso che ad ogni punto percentuale di aumento della differenziata corrisponde uno in meno di tasse”.









