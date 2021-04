Le Fiamme Gialle pratesi piangono la morte del sottotenente in congedo Angelo Russotto, deceduto in conseguenza del Covid. Russotto aveva 79 anni e anche dopo essere andato in pensione, era rimasto legato alla guardia di finanza ed era il presidente della sezione pratese dell’Associazione dei finanzieri in congedo (Anfi).

Il comandante provinciale ed i finanzieri del comando lo ricordano per il forte attaccamento all’Istituzione che per tanti anni ha servito. "Lo ricordiamo - dicono - per l’’innata signorilità, l’antica gentilezza e la profonda saggezza, sempre pronto a fornire - con discrezione e rispetto - una parola di conforto o un prezioso consiglio ai finanzieri di oggi. Esprimiamo alla moglie, ai figli ed a tutti i suoi familiari le più sentite condoglianze".

Iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Prato e all’Albo dei Revisori legali dei conti, Angelo Russotto ha esercitato la professione dal 1981, dopo aver prestato servizio per 22 anni nel Corpo della guardia di finanza. Nel 2003 gli era stata conferita l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

Anche il sindaco Matteo Biffoni e tutta la Giunta esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Russotto.