29.12.2018 h 08:56

Le feste di Natale regalano nuovi alberi a Comeana e a Seano, al via la piantumazione

In tutto diciassette nuove piante nel giardino della scuola Nazario Sauro e lungo la Statale. Il Comune di Carmignano ha programmato altri interventi per il 2019

Garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, mantenere il decoro e curare il patrimonio arboreo: è al fine di perseguire questi obiettivi che nei prossimi giorni inizieranno una serie di lavori di riassetto del verde pubblico nel Comune di Carmignano, in particolare a Comeana e Seano. Due interventi ai quali ne seguiranno altri nel corso del 2019.

In particolare saranno piantumati nel corso delle feste natalizie nove nuovi alberi nel giardino della scuola primaria Nazario Sauro di Comeana. Si tratta di due tigli, due querce, un gelso, due liriodendri e due pissardi, che andranno a sostituire i nove pini domestici abbattuti a settembre, prima dell’inizio dell’anno scolastico, perché da una serie di sopralluoghi e verifiche sul loro stato di salute è emerso che presentavano delle difettosità e rischiavano di cadere. Da qui la decisione dell’amministrazione di procedere al loro abbattimento e alla successiva piantumazione di nuove essenze. Gli interventi saranno effettuati proprio durante le feste così da non interferire sul corretto svolgimento delle lezioni scolastiche e non creare disagi a studenti e insegnanti.

Altri interventi di piantumazione saranno effettuati sempre entro i primi giorni di gennaio a Seano, tra la Pista Rossa e via Statale. In particolare qui saranno posti otto platani.

Il costo totale di queste operazioni ammonta a circa 2.300 euro.

“Per il nuovo anno – spiega l’assessore all’Ambiente Federico Migaldi – stiamo programmando ulteriori interventi di nuove piantumazioni che verranno effettuati tenendo sempre in considerazione il contesto del luogo”.





