Le famiglie pratesi hanno chiesto mutui casa per una media di 140mila euro ma i tassi sono in crescita

I dati si riferiscono ai primi sette mesi dell'anno e sono stati elaborati da Facile.it e Mutui.it. In Toscana la provincia è al quinto posto per importo richiesto. Oggi un tasso fisso medio può costare 26mila euro in più rispetto al passato

Nei primi sette mesi del 2022 le famiglie pratesi hanno acceso mutui per l'acquisto della casa per una media di poco superiore ai 140mila euro, in linea con quella nazionale e leggermente inferiore a quella Toscana che si è attestata a 145mila euro. Lo dice l’analisi di Facile.it e Mutui.it, realizzata su un campione di oltre 27mila richieste di mutuo raccolte nella regione, che sottolinea come, nonostante l’aumento dei tassi di interesse, da gennaio a luglio di questo anno l’importo medio richiesto dagli aspiranti mutuatari in Toscana è aumentato del 2,4% rispetto allo scorso anno. "I rincari - spiegano gli autori della ricerca - hanno spinto molti richiedenti a valutare nuove tipologie di mutuo tanto è vero che, a luglio 2022, il 34% delle domande di finanziamento raccolte da Facile.it nella regione e presentate alle banche era per un mutuo a tasso variabile con cap, percentuale notevole se si considera che fino a pochi mesi fa 9 richiedenti su 10 puntavano al fisso". A livello provinciale, nei primi sette mesi dell’anno, Firenze è risultata essere l’area della regione dove gli aspiranti mutuatari hanno chiesto l’importo medio più alto (161.924 euro), seguita da Siena (148.238 euro), Livorno (143.705 euro) e Lucca (142.411 euro). Continuando a scorrere la graduatoria toscana si posizionano Prato (140.045 euro), Pisa (139.513 euro) e Pistoia (135.022 euro). Chiudono la classifica le province di Grosseto (132.982 euro), Massa-Carrara (132.111 euro) e Arezzo, area nella quale gli aspiranti mutuatari hanno cercato di ottenere, sempre in media, 126.570 euro. Sul fronte dei tassi, si registra l’aumento del costo dei finanziamenti; oggi un mutuo fisso medio può costare 26mila euro in più rispetto al passato, mentre la rata di partenza di un mutuo a tasso variabile è aumentata di circa 30 euro.

