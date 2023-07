11.07.2023 h 12:00 commenti

Le due facce del Bisenzio: a valle è in secca, a monte oasi naturale per gli amanti dei tuffi

In città le alte temperature hanno fatto abbassare il livello dell'acqua facendo emergere anche piccole "isole" e una patina che si è creata per mancanza di ossigenazione. In alta Valle invece con Carigiola e Limentra diventa l'alternativa al mare

A valle il fiume Bisenzio è in secca, a monte invece diventa la meta preferita di chi vuole fare un bagno in cerca di refrigerio.

Sotto il ponte Datini il livello dell'acqua è sceso talmente da mostrare piccole "isole" che rivelano i sassi del fondale, in alta Val di Bisenzio invece il fiume, insieme a Carigiola e Limentra in particolare, nei fine settimana sono l'alternativa per chi no va al mare.

"Nonostante il calo della portata di acqua - spiega Michele Pellegrini comandante della polizia Provinciale- il fiume è in buona salute e non ci sono preoccupazione per i pesci che d'istinto cercano le zone con più acqua, generalmente vicino alle cascatelle". Il caldo e la mancanza di ossigenazione ha portato anche all'affiorare di una patina , in particolare dopo il ponte XX settembre, un fenomeno comunque normale visto le temperature elevate : "E' l'effetto del caldo e della mancanza di ossigeno- continua Pellegrini - l'acqua intorno resta chiara quindi nessun allarme"

A monte del fiume, in alta Val di Bisenzio, la situazione è decisamente migliore anche perchè si registrano temperature con almeno 4 gradi in meno rispetto alla città. Il Carigiola, come ogni anno, è diventato la "spiaggia" di Cantagallo: "Abbiamo attrezzato l'area - spiega il sindaco Guglielmo Bongiorno - con piazzole per i barbecue, spazi per i bambini e accessi al fiume. In questi giorni verrà anche riaperto il punto ristoro, per la cui gestione abbiamo fatto un bando". Le altre zone gettonate sono il Limentra, ma anche il Bisenzio in località Colle dove la domenica non è difficile vedere bagnanti in costume che si godono un po' di fresco. I più arditi lo fanno anche in città, all'altezza del Cavalciotto dove le cascatelle sono un'attrazione naturale. Chi invece non si fa spaventare da una passeggiata di una quindicina di minuti, la meta diventa il Rio Buti con le sue piscine naturali.