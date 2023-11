15.11.2023 h 19:28 commenti

Le colonne mobili della protezione civile nazionale lasciano Montemurlo

Il sindaco Calamai ha ringraziato tutti i volontari con una cerimonia in piazza della Repubblica. In alcuni momenti dell'emergenza sono state anche 150 le persone che si sono unite alle associazioni di volontariato locale e che hanno aiutato a pulire strade e case e a mettere in sicurezza il territorio

Finita la fase più acuta dell'emergenza, a seguito dell'alluvione del 2 novembre scorso, le colonne mobili e il volontariato di protezione civile nazionale ha lasciato ieri, 14 novembre il territorio di Montemurlo. Un aiuto prezioso, ottenuto dal Comune di Montemurlo a seguito delle richieste inoltrate alla prefettura di Prato, che ha permesso di far convogliare sul territorio numerose e associazioni e le colonne mobili di protezione civile nazionale del Piemonte e della Basilicata. Il sindaco Simone Calamai, prima che i volontari lasciassero Montemurlo, ha voluto salutare e ringraziare, con una cerimonia improvvisata in piazza delle Repubblica, tutti coloro che si sono impegnati per liberare strade e case dall'acqua e dal fango e che hanno aiutato l'amministrazione a mettere in sicurezza il territorio. Un piccolo esercito di volontari provenienti da tutta Italia che si sono aggiunti alle associazioni di protezione civile comunale, che in alcuni momenti ha raggiunto le 150 persone. Il sindaco Calamai con grande emozione ha ringraziato, uno ad uno, le donne e gli uomini che in queste due settimane di emergenza non hanno risparmiato fatica e impegno per ripristinare il territorio sconvolto dalla furia dell'acqua. Volontari che sono diventati amici e che hanno lavorato a stretto contatto con la protezione civile comunale e con le associazioni locali, con le quali è nato un forte legame.

Adesso inizia una nuova fase, quella delle sistemazioni del territorio e degli interventi di somma urgenza, del sostegno alle famiglie e alle aziende che hanno subito ingenti danni: "Dobbiamo continuare a lavorare con la stessa energia - dice il sindaco Calamai - per ottenere, dalla Regione, dal governo e dai livelli istituzionali superiori e in tempi rapidi, i sostegni economici e i ristori di cui famiglie e imprese hanno bisogno per ripartire. Montemurlo ha una grande forza e si regge sulla solidarietà e sul volontariato. Ripartiremo e saremo più forti di prima. Sono certo che sapremo insieme rimarginare questa ferita che ha sconvolto la nostra comunità. Grazie a tutti i montemurlesi per il grande sforzo e sacrificio che stanno facendo in questi momenti con grande maturità, dignità e determinazione".

Intanto l'amministrazione comunale, in accordo con gli organizzatori, ha deciso di rimandare a data da destinarsi la Festa dell'Olio, programmata per il prossimo fine settimana in piazza Castello alla Rocca.