18.03.2021

Le cerimonie per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus

Alle 11 in punto il sindaco e gli assessori hanno osservato un minuto di silenzio sotto le bandiere a mezz'asta. A Carmignano il campano della Rocca verrà illuminato per dare un segno di speranza

Stamani alle 11 in piazza del Comune il sindaco Matteo Biffoni e l'amministrazione comunale, con il Gonfalone, hanno osservato un minuto di silenzio sotto le bandiere a mezz'asta sul Palazzo in ricordo di tutte le persone che sono decedute a causa del Covid, nella prima Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus.



La commemorazione è stata istituita con legge dal Senato oggi 18 marzo, data in cui esattamente un anno fa a Bergamo i camion dell'Esercito portavano via decine di bare destinate alla cremazione. Durante la celebrazione, è stato suonato anche l'inno di Mameli per ribadire la vicinanza di tutta l'amministrazione alla città in questa fase di pandemia.



Analoghe cerimonie si sono tenute in tutta la provincia a partire da Palazzo Buonamici, sede dell'ente provinciale, dove le bandiere sono state listate a lutto. "Ricorre oggi uno dei giorni più dolorosi della nostra storia recente - così il presidente della Provincia Francesco Puggelli a nome di tutto l'ente -. Nessuno potrà mai dimenticare le immagini dei camion dell'esercito che trasportavano fuori da Bergamo centinaia di bare. In questo primo anniversario, è necessario fermarci per rendere omaggio alle vittime, ma anche per riflettere, ognuno nel proprio intimo, su quanto sia importante essere uniti e darci un reciproco aiuto, perché solo insieme e solo nella consapevolezza di non essere soli possiamo trovare la forza per guardare avanti. Una preghiera va a tutte le famiglie che hanno perso un loro caro in questa terribile pandemia".

A Carmignano il sindaco Edoardo Prestanti, gli amministratori ed i dipendenti del Comune hanno fatto un minuto di silenzio davanti alle bandiere a lutto del Comune, per ricordare tutti coloro che quest'anno hanno perso la vita a causa del covid. Questa sera al calar del sole il campano della Rocca, simbolo di Carmignano, verrà illuminato per dare un segno di speranza.