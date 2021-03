05.03.2021 h 16:45 commenti

Le Cascine di Tavola si rifanno il look: mille nuove piante e un laghetto per gli animali

Un progetto condiviso fra Comune e Regione che riqualifica uno dei polmoni verdi della città. Proseguono anche i lavori per fortificare le mura di cinta del parco. Per vedere scorrere l'acqua nei canali bisognerà aspettare ancora

Sono più di mille i nuovi alberi piantati alle Cascine di Tavola tra il piano di riqualificazione e rimboschimento del Comune e quello della Regione Toscana, finanziato dalla Comunità europea attraverso il Programma di Sviluppo Rurale, con un investimento totale che supera 1 milione di euro. Fanno parte dell'intervento anche la ripulitura e risagomatura dei canali, il taglio delle piante morte e la creazione di un laghetto nel cuore del Parco per la fauna selvatica .

Per ora, sono stati piantati 105 lecci lungo la viabilità principale, mentre nella zona a confine con il campo da golf è stato creato un piccolo bacino idrico di circa 1000 metri quadri profondo 1,2 m. che raccoglierà le acque meteoriche . Lungo il bordo sono stati piantati 300 arbusti di vari tipi. I primi di aprile saranno posizionate al suo interno e lungo le sponde 50 piante acquatiche tipo ninfee e 300 piante elofite: "Si tratta - spiega l'assessore alla città curata Cristina Sanzò - di un intervento pensato per tutelare la biodiversità e tutte le specie animali che vivono qui, quindi in chiave ambientale e anche animalista."

All'esterno del Parco, all'ingresso da via del Crocifisso, sono inoltre in corso i lavori di costruzione del marciapiede al lato della strada di accesso, oltre ai lavori di manutenzione del muro di pietra che delimita le Cascine

“Stiamo realizzando un investimento importante per valorizzare un luogo bellissimo, uno dei polmoni verdi del nostro territorio - afferma il sindaco Matteo Biffoni - Con questi interventi vengono riqualificate e ripulite anche zone meno battute delle Cascine, con un impatto nuovo e sempre in equilibrio con la natura, la biodiversità e la fruizione del Parco per il fitness o una passeggiata nel verde". I lavori termineranno entro la metà di aprile.

Per vedere scorrere l’acqua nei canali, invece bisognerà aspetatre ancora: “Stiamo lavorando al progetto – spiega Sanzò – ma durante la ripulitura abbiamo trovato sacchi neri praticamente inglobati nel terreno, dovrà intervenire Alia per ripulire ulteriormente. Questo comunque sarà oggetto di un altro lotto di lavori destinato alle Cascine”.



