Le Cascine di Tavola si candidano al Pnrr e la gestione sarà affidata a un privato: ecco tutte le novità

Presentato un progetto da due milioni di euro che prevede interventi di salvaguardia della vegetazione storica e tutela delle specie protette, ma anche il recupero della vocazione agricola del parco, la sistemazione dell'annesso della Casa del Caciaio e della copertura della Rimessa delle barche





Il 20% delle risorse destinate all'edilizia saranno impiegate per sistemare l'annesso della Casa del Caciaio e la copertura della Rimessa delle barche che nonostante recentemente sia stata oggetto di un intervento di recupero, presenta infiltrazioni d'acqua. Il Comune di Prato punta a ottenere due milioni di euro dal bando Pnrr del ministero dei beni culturali dedicato ai giardini storici per aggiungere un ulteriore tassello al piano di riqualificazione e di rilancio delle Cascine di Tavola, il polmone verde a sud della città che tra natura e storia richiama un milione e mezzo di frequentatori all'anno. Il progetto è stato presentato oggi, 29 marzo, dall'assessore alla Città curata, Cristina Sanzò, e dai tecnici progettisti Pamela Bracciotti e Caterina Bruschi.Il bando predilige la salvaguardia della biodiversità e della vegetazione. Per questo il progetto prevede il recupero o il ripristino piante storiche, di alberature di pregio e di frutteti e di un pomario. Per creare un habitat adeguato alle specie protetto, è prevista l'impermeabilizzazione del laghetto laterale al canale della Corsa a cui sarà garantito il riallagamento durante la bella stagione da uno dei due pozzi previsti; l'altro sarà utilizzato per l'irrigazione del parco.Il 20% delle risorse destinate all'edilizia saranno impiegate per sistemare l'annesso della Casa del Caciaio e la copertura della Rimessa delle barche che nonostante recentemente sia stata oggetto di un intervento di recupero, presenta infiltrazioni d'acqua.

Ampio lo spazio dedicato agli interventi su sicurezza, accessibilità e comunicazione. Il progetto del Comune prevede la sistemazione delle due porte d'ingresso (via della Fattoria e via Traversa del Crocifisso), delle mura storiche e delle recinzioni. Saranno creati percorsi per non vedenti e non udenti e livellati i vialetti sterrati. La cartellonistica sarà rinnovata e resa più fruibile, affiancata anche da una app e da percorsi didattici. La rete wi fi sarà ampliata e oltre all'organizzazione di eventi è prevista l'installazione di un punto di bike sharing alla Rimessa delle barche.



Il bando, infine, prevede anche un piano di gestione del parco con concessione decennale a un soggetto privato che si farà carico della manutenzione delle migliorie apportate dal progetto. L'idea del Comune è di consegnare al futuro gestore la Rimessa delle Barche e l'annesso della Casa del Caciaio per attività didattiche, culturali ed enogastronomiche nonché per la vendita di prodotti agricoli coltivati in loco; In più saranno cedute anche le aree del podere delle Polline dove il progetto prevede di ripristinare la suddivisione in lotti agricoli geometrici, esistente al tempo dei Medici, attraverso siepi miste lineari. Il parco, quindi, recupererebbe la sua vocazione agricola originaria. Secondo un calcolo effettuato dagli uffici, l'operazione è economicamente sostenibile e anzi, progressivamente porterebbe il gestore a risultati d'esercizio che superano i 50mila euro.

MANUTENZIONE ORDINARIA. Sono state sistemate 53 panchine nuove o ristrutturate, livellato il viale principale fino al Ponte Manetti e installati nuovi fontanelli.



FUORI DAL PARCO. La grande area di sgambatura presente all'ingresso in via Traversa del Crocifisso è stata sistemata con una recinzione più resistente, la piantumazione di 14 alberi e l'installazione di altre panchine e di un nuovo fontanello. Nel giro di due mesi saranno sistemate secondo questo schema tutte le 40 aree di sgambatura della città.

