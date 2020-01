02.01.2020 h 12:09 commenti

Le Cascine di Tavola non sono più "off limits" per i cani: via libera ad un percorso intorno al parco

Approvato all'unanimità in Consiglio comunale il nuovo regolamento, dopo sei mesi di lavoro in Commissione IV. La tematica proposta con una mozione dal capogruppo di FdI Claudio Belgiorno: "Percorso costruttivo tra tutti i consiglieri"

I cani, tenuti al guinzaglio, potranno adesso entrare in un percorso ah hoc che lambisce il parco delle Cascine di Tavola. Dopo sei mesi di percorso in commissione IV, è stato votato all’unanimità dal Consiglio comunale il nuovo regolamento che, per la prima volta, apre alla possibilità di fare entrare i cani all'interno delle Cascine di Tavola con un preciso percorso di sgambatura ( QUI IL TESTO DELLA DELIBERA ).

nella cartina sotto il percorso indicato in rosso)



Nell’altra parte delle Cascine resterà valido il divieto d’ingresso ai cani (dall’ingresso di via Traversa il Crocifisso), con adeguata nuova cartellonistica che sarà installata all’interno del parco, dove saranno indicati i percorsi consentiti. L'obiettivo del Comune è infatti preservare la fauna selvatica delle Cascine, che potrebbe essere infastidita da cani lascia liberi di scorrazzare in tutto il parco. L'area dove sarà possibile portarli è quella con ingresso dal Ponte Manetti con un percorso lungo la Cassa espansione, Ponte a Tigliano, via Bogaia fino a Via della Fattoria (in totale circa 2 km). Naturalmente i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio e i loro bisogni dovranno essere raccolti come in tutti i giardini pubblici (Nell’altra parte delle Cascine resterà valido il divieto d’ingresso ai cani (dall’ingresso di via Traversa il Crocifisso), con adeguata nuova cartellonistica che sarà installata all’interno del parco, dove saranno indicati i percorsi consentiti. L'obiettivo del Comune è infatti preservare la fauna selvatica delle Cascine, che potrebbe essere infastidita da cani lascia liberi di scorrazzare in tutto il parco.

Inoltre il lavoro della Commissione permetterà di informare tutti i visitatori del Parco, delle specie di animali presenti al proprio interno, in quanto le Cascine di Tavola rientrano nel sistema della Regione Toscana “Natura 2000”.

Quella di aprire ai cani le Cascine di Tavola è stata la prima mozione presentata a giugno dall'appena insediato Consiglio comunale. La mozione, poi integrata nel nuovo regolamento proposto dall'assessore Cristina Sanzò, portava la firma del consigliere Claudio Belgiorno, capogruppo di Fratelli d’Italia, che commenta soddisfatto: “È stato percorso costruttivo quello in commissione 4 - dice - che ha portato in tempi brevi a trovare un punto d’incontro tra le varie richieste dei frequentatori del parco, tra chi voleva l’ingresso dei cani e chi no. Il lavoro ha permesso di colmare un vuoto che andava avanti da circa dieci anni sul regolamento interno alle Cascine di Tavola. Dai prossimi mesi potremmo finalmente passeggiare, in una parte del parco, in compagnia dei nostri amici a quattro zampe”.