13.05.2022 h 14:26 commenti

Le bocce diventano un progetto di inclusione, inaugurato il bocciodromo a San Giusto

Il campo è stato costruito all'interno del giardino delle cooperative Cui e New Naif, pensato per i loro utenti ma a disposizione di tutti gli abitanti del quartiere. Il finanziamento è di Publiacqua

A San Giusto nel giardino delle cooperative Cui e New Naif, in via Reggiana 24, è stato realizzato un bocciodromo a disposizione, non solo degli utenti, ma di tutti i residenti della zona. Il progetto che si chiama Tutti insieme, tutti diversi, è stato presentato dalle cooperative e finanziato da Publiacqua.

"Vogliamo che sia un luogo di divertimento e allenamento per i nostri ragazzi – ha sottolineato la presidente della Cui Ambra Giorgi – ma anche un’opportunità di incontro per tutti e con tutti, nel quartiere, con gli anziani, con il plesso scolastico – e il rapporto con i ragazzi e i giovani ci sta particolarmente a cuore – e con le altre associazioni e cooperative”.

Il finanziamento è arrivato tramite la partecipazione al bando dedicato al sociale promosso da Publiacqua "Un progetto che è stato accolto - ha sottolineato Simone Barni vicepresidente di Publiacqua - proprio per le sue caratteristiche di inclusione e di valorizzazione del territorio"

Appena inaugurato, alla cerimonia hanno partecipato anche l'assessore al sociale Luigi Biancalani e Lorena Paganelli, direttrice della Società della salute, il bocciodromo è stato subito provato dagli ospiti delle due cooperative: “Abbiamo riqualificato l’ingresso delle strutture e adesso possiamo valorizzare il ruolo delle persone con disabilità anche come protagonisti della cura e della manutenzione del campo da bocce e dello spazio verde circostante – ha aggiunto il presidente di New Naif Mirko Guasti – Ne faremo un laboratorio inserito nelle attività settimanali del centro”.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus