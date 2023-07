11.07.2023 h 10:50 commenti

Le bellezze di Poggio a Caiano finiscono in una miniserie Tv per i bambini americani

In questi giorni due giovani americani stanno girando per il territorio . Le quattro puntate hanno come protagonisti due simpatici pupazzi venuti in Italia da Charlottesville, la cittadina della Virginia gemellata con Poggio

Video e foto. Per immortalare le bellezze di Poggio a Caiano che, fra qualche mese, saranno protagoniste di una mini serie tv americana di quattro episodi, diretta ai bambini. A realizzarla due giovani americani: Darnell Walker e Mack McLellan. In questi giorni i due ragazzi sono stati visti, zaino in spalla, in giro per la cittadina medicea a scattare foto e, soprattutto, a girare video.

Nelle riprese, che racconteranno come si vive a Poggio a Caiano, ci sono due pupazzetti che hanno attirato la curiosità e l’attenzione di chi li ha visti, in giro per Poggio, animati dalle mani di McLellan. La mini serie sarà, infatti, rivolta ai bambini e racconterà di questi simpatici personaggi che intraprendono un viaggio di apprendimento da Charlottesville a Poggio a Caiano, documentando quanto successo durante la permanenza in Toscana: dalle persone conosciute, ai luoghi visitati.

Poggio a Caiano è gemellata con Charlottesville in Virginia e Darnell Walker e Mack McLellan arrivano proprio da questa città. La regia della serie è firmata da Darnell Walker, regista e scrittore per programmi per bambini, il quale è già stato in Italia altre volte ma a Poggio è la sua prima esperienza. “I luoghi – racconta entusiasta – sono meravigliosi e i posti uno più bello dell’altro. E poi il cibo, fantastico. Una sera sono stato a mangiare la bistecca in una piazza di Poggio a Caiano (durante una serata di ‘Poggio in vetrina’, ndr): era buonissima! Le persone incontrate – aggiunge il regista - sono state tutte molto disponibili e veramente gentili”. Terminate le riprese, seguirà la fase del montaggio dei video che durerà circa tre mesi. I due artisti sono stati seguiti durante i vari giri per Poggio dalle assessore Patrizia Cataldi e Diletta Bresci. Walker e McLellan sono stati poi ricevuti in Comune dal sindaco Riccardo Palandri che ha fatto visitare loro il municipio, ringraziandoli e complimentandosi per il bel progetto che stanno portando avanti.